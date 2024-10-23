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Капітана Гладкого остаточно усунуто з посади начальника штабу Сил безпілотних систем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Капітана Гладкого остаточно усунуто з посади начальника штабу Сил безпілотних систем
Призначення начальника штабу Сил безпілотних систем спровокувало скандал
фото з відкритих джерел

На місце Романа Гладкого вже призначено нову людину

Капітан першого рангу Роман Гладкий, якого було призначено цього літа начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду. Про це заявив штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак в інтервʼю «Суспільному».

За словами Ярмака, на місце Гладкого вже призначено нову людину, однак про кого саме йдеться військовослужбовець не уточнив.

«Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки. Побачимо», – зазначив він. 

Ярмак додав, що проблема з призначенням Романа Гладкого – не так у ньому самому, а в системі звань і посад, яка існує в Україні.

«Це – система, в якій неможливо прийти ефективним, класним менеджером в цивільному житті і зайняти дійсно важливу посаду. В чому проблема системи звань і посад? Тобі дають звання не від твоєї ефективності, а від років вислуги. І це – тупість, тому що це вчить людей паразитувати. Пристосовуватись, перечікувати, переживати когось. І тому це виростило величезну кількість різних сумнівно компетентних людей», – зазначив Ярмак.

Нагадаємо, призначення начальника штабу Сил безпілотних систем спровокувало скандал.  Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. Крім того, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків DeepState, це не його повноваження.

До слова, Служба безпеки Україна заявила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це «не передбачено законодавством» для таких посад.

Теги: безпілотник ЗСУ звільнення

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