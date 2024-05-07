Окупанти підтвердили наступ на кількох напрямках – ISW

Невеликі групи росіян намагаються штурмувати Красногорівку, але сильний вогонь української артилерії заважає їм проводити атаки

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки, на заході Запорізької області та на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 6 травня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Стельмахівки та на південь від Крохмального.

Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські війська відбили російські атаки поблизу Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки.

6 травня російські війська продовжили наступ на Часів Яр, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Інтенсивні бої тривали на східних флангах Часового Яру в районі Богданівки (на північний схід від Часового Яру) та Іванівського (на схід від Часового Яру).

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на сході Нетайлового, де тривають бої. Генштаб ЗСУ повідомив про продовження атак Росії в районі Новоолександрівки та Новопроковського, Уманського та Яснобродівки, Нетайлового і Невельського.

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували просуватися на захід від Донецька, але 6 травня не було жодних підтверджених змін на лінії фронту. Кілька російських мілблогерів стверджували, що російські війська просунулися до західної Красногорівки (на захід від Донецька) і що там важкі бої в районі промислової зони на захід від нещодавно захопленого цегельного заводу.

Речник Української групи військ на Хортиці підполковник Назар Волошин повідомив, що невеликі окремі російські групи (ймовірно, розміром приблизно до загону) намагаються штурмувати Красногорівку, але сильний вогонь української артилерії заважає їм консолідувати успіхи та проводити подальші атаки.

6 травня російські війська продовжували обмежені та безуспішні наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російські та українські джерела повідомляли про російські атаки на північний схід від Вугледара біля Водяного та на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайрського.

Російські війська підтвердили наступ на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі 6 травня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в Роботиному, де тривали позиційні зіткнення.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на лівому березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що російські війська просунулися на північ від Олешок. Позиційні бої тривали під Кринками.

Нагадаємо, українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.