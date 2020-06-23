Повінь на Прикарпатті: прорив дамби може затопити село



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Капітальний ремонт споруди планується провести до кінця літа

Угорницьку дамбу ектрено зміцнюють, - Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про термінове зміцнення Угорницької дамби. Про це йдеться на сторінці Марцінківа у Facebook.

Мер Франківська поінформував, що у випадку прориву може затопити частину села Угорники.

Марцінків зазначив, що капітальний ремонт споруди планується провести до кінця літа.

«В минулому році зробили превентивні заходи, завезли близько 800 тон великогабаритного каміння, і воно свою роль зіграло. Але через надзвичайно сильні опади в деяких місцях дамба продовжує руйнуватися. Тому до наступного тижня завеземо ще 800-900 тон каміння, щоб якомога швидше стримати стихію», – говорить начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло.

Сільська голова Угорників Любов Атаманчук каже, що проблема з дамбою постає після кожних паводків або великих опадів.

Як повідомлялося, синоптики сьогодні, 23 червня, попередили про Прорив дамби на Прикарпатті загрожує затопленням селу.

Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

Нагадаємо, у Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

Раніше поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Зазначимо, що рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці кажуть, що затопить чотири райони.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Крім того, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео).