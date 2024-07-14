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Ядерна зброя у Криму: розвідка зробила заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ядерна зброя у Криму: розвідка зробила заяву
ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Окупанти частково відновили радянський склад ядерної зброї «Феодосія-13»

Російські окупанти частково відновили радянський склад ядерної зброї «Феодосія-13» в окупованому Криму. Однак зараз там зберігають звичайні боєприпаси армії РФ. Про це повідомляє «Суспільне Крим».

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.

У січні минулого року представник ГУР МОУ Андрій Черняк повідомляв, що окупанти у Криму працювали над відновленням складу ядерної зброї на території півострова.

Проте за наявними нині даними, хоч росіяни й провели часткове відновлення об’єкту «Феодосія-13» нині він використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів.

ГУР зазначило, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму.

Зокрема, окупаційні ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму володіють оперативно-тактичними ракетами ракетних бригад типу «Іскандер», а також спеціальними артилерійськими пострілами та артилерійськими частинами, на озброєнні яких є 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.

Російські повітряно-космічні сили мають ядерні боєприпаси військово-повітряних сил, такі як бойові частини крилатих ракет авіаційного базування, авіаційні бомби та авіаційні морські міни. Їх носіями можуть бути штурмові та бомбардувальні літаки оперативно-тактичної авіації (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. MіГ -31К).

Крім того, українські розвідники додали, що можуть бути окремі, визначені відповідними наказами, частини ППО, що оснащені комплексами С-300ПМ. Зокрема, військово-морський флот Росії має:

  • ядерні боєприпаси ВМФ не головні частини та бойові блоки ракет морського базування і берегових ракетних комплексів;
  • бойові частини протикорабельних і протичовнових ракет;
  • бойові зарядні відділення і бойові частини торпед і ракето-торпед;
  • якірні та донні міни;
  • артилерійські снаряди берегової артилерії;
  • глибинні бомби та «пірнальні» авіаційні бомби.

Водночас ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.

Раніше Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії, що згідно з доктриною дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

До слова, 20 червн під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до В'єтнаму країни підписали низку угод про поглиблення співпраці. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.

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Теги: росіяни перевезення боєприпаси ядерна зброя зброя окупанти розвідка

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