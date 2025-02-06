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Зеленський пояснив, як винищувачі Mirage вплинуть на захист від російських обстрілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, як винищувачі Mirage вплинуть на захист від російських обстрілів
Mirage 2000 є основним бойовим літаком військово-повітряних сил Франції
фото з відкритих джерел

Україна продовжує збільшувати флот винищувачів

Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну. Вони посилять спроможності нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, повітряний флот України й далі розширюється.

«Дякую Емманюелю Макрону за лідерство й підтримку – президент Франції дотримує свого слова, і ми це цінуємо. Це ще один крок до зміцнення української безпеки», – каже він.

Як зазначив український лідер, завдяки останнім постачанням Україна продовжує збільшувати флот винищувачів F-16, а Нідерланди і далі виконують свої зобов’язання щодо підтримки цих зусиль.

Mirage 2000 – це французький багатоцільовий винищувач, який у 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation, основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Перший політ зафіксовано в 1978 році (на рік пізніше за МіГ-29), прийнятий на озброєння у Франції у 1984-му. Крім того, є на озброєнні армій Греції, Єгипту, ОАЕ, Індії, Перу та Тайваню. Раніше операторами Mirage були ще й Бразилія та Катар. Mirage використовували під час бойових дій у Боснії, Афганістані, Сирії, Лівії та інші.

Нагадаємо, Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.

Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч з артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.

До слова, українські пілоти та механіки у грудні минулого року завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.

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Теги: винищувач Володимир Зеленський президент

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