Зеленський пояснив, як винищувачі Mirage вплинуть на захист від російських обстрілів
Україна продовжує збільшувати флот винищувачів
Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну. Вони посилять спроможності нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, повітряний флот України й далі розширюється.
«Дякую Емманюелю Макрону за лідерство й підтримку – президент Франції дотримує свого слова, і ми це цінуємо. Це ще один крок до зміцнення української безпеки», – каже він.
Як зазначив український лідер, завдяки останнім постачанням Україна продовжує збільшувати флот винищувачів F-16, а Нідерланди і далі виконують свої зобов’язання щодо підтримки цих зусиль.
Нагадаємо, Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Літаки прибули з українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.
Зазначається, що літаки передаються зі складів Повітряно-космічних сил Франції та адаптовані для виконання завдань Повітряних сил ЗСУ. Загалом Україна має отримати до десяти таких бойових машин.
Передача Mirage 2000-5F стала можливою завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Ці літаки долучаються до переліку ключової військової допомоги Франції, поруч з артилерійськими системами Caesar і броньованими машинами AMX-10RC.
До слова, українські пілоти та механіки у грудні минулого року завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.
Коментарі — 0