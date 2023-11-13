Бійка з військовим через російський шансон: СБУ відсторонили співробітника

Підрозділами внутрішньої безпеки СБУ проводиться службове розслідування щодо любителя «російського шансону»

У Службі безпеки України відсторонили від виконання службових обовʼязків та вивели у розпорядження співробітника, який з компанією влаштував бійку з військовими, які зробили зауваження через російський шансон. Про це в коментарі hromadske повідомила пресслужба СБУ.

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«Підрозділи внутрішньої безпеки СБУ проводять службове розслідування щодо фактів, які зʼявилися у ЗМІ стосовно співробітника Управління СБУ у Вінницькій області, любителя «російського шансону», – зазначили у пресслужбі.

Також там підкреслили, що така поведінка є неприйнятною для військового, «особливо в той час, коли тисячі доброчесних і патріотичних співробітників СБУ борються з ворогом, воюють на фронті та наближають перемогу України».

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«Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, очищення Служби від таких елементів – системний процес, який посилився з початком повномасштабного вторгнення рф, і є одним із ключових пріоритетів у роботі Служби сьогодні», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося, родичі контррозвідника СБУ Дмитра Сивака, який причетний до бійки в одному з ресторанів Вінниці, мають дорогі автомобілі та мотоцикл.

До відома, у Вінниці в одному із ресторанів стався конфлікт між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. Повідомляється, що нібито співробітники СБУ слухали російський шансон. Після того, як музичний супровід закладу о 22.00 закінчив свою роботу, гості військового почули, як із VIP-зали, де своє день народження святкував контррозвідник, пролунав російський шансон «Владимирский централ» та «Приходите в мой дом, мои двери открыты» Михайла Круга.