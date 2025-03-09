Якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України

Ситуація в Курській області стрімко погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах. Як інформує «Главком», про це пише CNN.

Автори посилаються на публікації військових блогерів з обох сторін, які кажуть, що українські війська на Курщині перебувають у скрутному становищі. У цьому контексті також згадуються заяви російського Міноборони про захоплення чотирьох населених пунктів, а також рейд росіян через непрацюючий газопровід.

При цьому росіян тут активно підтримують військові з Північної Кореї.

«Важко, але ми працюємо. Корейці продовжують прибувати», – сказав CNN один український військовослужбовець.

Як зазначає автор публікації, якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України. Українська армія вже втратила близько половини території в Курській області, яку початково змогла взяти під свій контроль.

Зважаючи на переваги Росії, деякі українські блогери припустили, що вторгнення на Курщину, можливо, вичерпало свою стратегічну цінність. CNN наводить цитату із публікації українського військового блогера Сергія Флеша Бескрестнова.

«Не думав, що я таке колись скажу. Але, можливо, настав час «згортатися» з курського напрямку. Важко там нашим. Як відволікання ресурсів противника ця операція себе думаю давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах це тепер сумнівно», – написав він у своєму Telegram цього тижня.

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині.

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати.