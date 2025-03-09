Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах – CNN
Вторгнення на Курщину, можливо, вичерпало свою стратегічну цінність
фото з відкритих джерел

Якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України

Ситуація в Курській області стрімко погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах. Як інформує «Главком», про це пише CNN.

Автори посилаються на публікації військових блогерів з обох сторін, які кажуть, що українські війська на Курщині перебувають у скрутному становищі. У цьому контексті також згадуються заяви російського Міноборони про захоплення чотирьох населених пунктів, а також рейд росіян через непрацюючий газопровід.

При цьому росіян тут активно підтримують військові з Північної Кореї.

«Важко, але ми працюємо. Корейці продовжують прибувати», – сказав CNN один український військовослужбовець.

Як зазначає автор публікації, якщо Росія поверне всю територію Курської області, вона потенційно може перекинути вільні війська на схід України. Українська армія вже втратила близько половини території в Курській області, яку початково змогла взяти під свій контроль.

Зважаючи на переваги Росії, деякі українські блогери припустили, що вторгнення на Курщину, можливо, вичерпало свою стратегічну цінність. CNN наводить цитату із публікації українського військового блогера Сергія Флеша Бескрестнова.

«Не думав, що я таке колись скажу. Але, можливо, настав час «згортатися» з курського напрямку. Важко там нашим. Як відволікання ресурсів противника ця операція себе думаю давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах це тепер сумнівно», – написав він у своєму Telegram цього тижня.

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. 

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати. 

Читайте також:

Теги: росія Міноборони армія військові Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невже не зрозуміло, що вибачення не змінить ставлення до нас?
Чи треба вибачатися Зеленському?
4 березня, 18:34
Окупанти атакували Київ ракетами
Ракетна атака, проєкт Міноборони та російський літак над Польщею: головне за ніч
12 лютого, 05:54
Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб на Мюнхенській безпековій конференції
Лідер Фінляндії озвучив три етапи для досягнення миру в Україні
16 лютого, 11:39
Росія вже незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей з окупованих територій
РФ звозить українських дітей до Криму: названо причину
20 лютого, 06:14
Ті, хто пройшов російський полон, отримали відстрочку від призову
Ще одна категорія цивільних осіб отримала право на відстрочку від мобілізації
28 лютого, 16:53
Західні керівники та їхні радники з питань Росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів
FT: Росія заманює західні компанії назад
28 лютого, 20:50
Через падіння уламків загорілись автомобілі та будівля
Росіяни атакували Одесу: рятувальники показали кадри руйнувань
4 березня, 01:04
Сили спеціальних операцій ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору
Партизани, які діють в тилу ворога, отримали почесні нагороди від ЗСУ
6 березня, 18:41
Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України
Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна несподівано пришвидшилася – CNN
3 березня, 10:12

Події в Україні

Служба 18-24-річних: перші контрактники склали присягу
Служба 18-24-річних: перші контрактники склали присягу
Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах – CNN
Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах – CNN
Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і подав у відставку – NBC News
Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і подав у відставку – NBC News
1200 авіабомб та майже 900 дронів: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну цього тижня (відео)
1200 авіабомб та майже 900 дронів: Зеленський показав, як РФ тероризувала Україну цього тижня (відео)
Тепла погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл
Тепла погода порушила логістику росіян у районі річки Оскіл
Дрони пошкодили підприємство на Черкащині
Дрони пошкодили підприємство на Черкащині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
100K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
26K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
26K
Росія готується до війни з НАТО – ISW
9203
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua