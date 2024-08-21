Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика

Від початку року на боржників по аліментах відкрито майже 3 тис. проваджень

Станом на початок серпня 2024 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 190 тис. проваджень щодо боржників по аліментах. Їх кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни. Про це свідчать дані «Опендатабот».

Як зазначається, 91% боржників – чоловіки. У 2024 році проваджень за борги по аліментах побільшало на 2,8 тисячі.

187 246 проваджень за борги по аліментах нараховується в Україні станом на початок серпня 2024 року. За більш ніж два роки повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень.

Від початку року на боржників по аліментах відкрито майже 3 тис. проваджень.

Раніше повідомлялося, що українці цього року почали частіше оформляти право на спадщину та заповіти. Так, за перші півроку 2024-го було оформлено понад 521 тис. свідоцтв на спадщину.