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Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика
91% боржників – чоловіки
фото: з відкритих джерел

Від початку року на боржників по аліментах відкрито майже 3 тис. проваджень

Станом на початок серпня 2024 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 190 тис. проваджень щодо боржників по аліментах. Їх кількість зросла на 14% від початку повномасштабної війни. Про це свідчать дані «Опендатабот».

Як зазначається, 91% боржників – чоловіки. У 2024 році проваджень за борги по аліментах побільшало на 2,8 тисячі.

Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика фото 1

187 246 проваджень за борги по аліментах нараховується в Україні станом на початок серпня 2024 року. За більш ніж два роки повномасштабної війни Реєстр поповнився на 23 376 проваджень.

Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика фото 2

Від початку року на боржників по аліментах відкрито майже 3 тис. проваджень.

Раніше повідомлялося, що українці цього року почали частіше оформляти право на спадщину та заповіти. Так, за перші півроку 2024-го було оформлено понад 521 тис. свідоцтв на спадщину.

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Теги: аліменти гроші статистика Україна борг

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