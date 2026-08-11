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Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Полякова розповіла, чого бояться українські зірки
фото: скриншот Ramina/YouTube

Олі Поляковій порадили їхати до Росії

Українська співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні, натрапивши на хейт у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис виконавиці у Threads.

Оля Полякова натрапила на хейт через висловлювання про Україну

Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 1
фото: скриншот Ramina/YouTube

Оля Полякова заговорила про те, як українці ставляться до вчинків одне одного. На її думку, будь-що може стати приводом для. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – йдеться в описі.

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Полякова також заявила, що українські зірки бояться висловити свою думку, оскільки потім їм доводиться озиратися. Водночас співачка вважає, що усі мають право на помилки та повинні «працювати, не оглядаючись».

«Слухайте, ви скоро так задовбете людей цією зрадою, уже всі, як у концтаборі. Україна вже не вільна країна. За те, що ми стільки років боремося, за те, щоби бути вільними, які ми вільні? Подивіться на цих зірок, які бояться клюв відкрити. Щось десь скажеш, ти все повинен озиратися, ти повинен весь час боятися. Десь щось не так, комусь не так сказав, не з тим сфотографувався, не так заспівав, не те сказав в інтерв’ю, не так повівся. Ми що, у концтаборі? Партія сказала ні, не можна, партія сказала так. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь йо****му совку? Люди мають право жити, працювати, не оглядаючись. І люди мають право на помилки», – висловилася Полякова.

Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 2
фото: скриншот Threads

Крім того, Оля Полякова поділилася ще одним фрагментом свого інтервʼю в мережі. Вона висловилася про роботу ТЦК та мобілізацію.

«Мене часто обвинувачують у тому, що я розмиваю кордони, у той час як багато хто зараз розмиває кордони людяності. Через страх і байдужість ми все частіше заплющуємо очі на несправедливість і мовчки проходимо повз, перетворюючись на заляканих спостерігачів», – написала співачка.

Полякова прокоментувала спільне відео з «хорошим росіянином»

Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 3
фото: скриншот Ramina/YouTube

У своєму інтервʼю Раміні Есхакзай Оля Полякова також висловилася про своє відео зі співаком Сергієм Григор’євим-Апполоновим на фестивалі в Юрмалі. Раміна зауважила, що Апполонов давав інтервʼю росіянці Ксенії Собчак та контактує з Яною Рудковською. За словами Полякової, вона не знала, кому дає інтерв’ю та з ким спілкується співак. Він попросив зняти з нею відео під його пісню, і вона погодилася.

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов
Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов
фото: Іnstagram.com/laimafestival

«Я одразу спитала, це хто? Мені сказали, чувак має німецький паспорт, живе за кордоном, не підтримує путінський режим. Усе. Я знаходжуся в Латвії на фестивалі, який підтримує Україну. Я почуваюся безпечно. Якщо ці люди знаходяться в залі разом із Лаймою, значить, вони не можуть там зайвими людьми, правда? Я ж не можу просити довідку в кожної людини, за пів року кому вона давала інтерв’ю, скільки разів, з ким вона там дружить чи не дружить, розумієш», – сказала зірка.

Саме після цього коментаря Оля Полякова заговорила про «зраду» та «концтабір», оскільки її появу на відео з Сергієм Григор’євим-Апполоновим укранці засудили та розкритикували у мережі. 

Реакція мережі на висловлювання Полякової

Під дописами Ольги Полякової зібралися різні думки українців. Деякі користувачі порадили співачці їхати до РФ, а інші підтримали її позицію:

  • «Де конкретно ви боролися за свободу?»
  • «Ольга, а де ви саме боролися за свободу?»
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Цим інтерв’ю Ви ще чіткіше показуєте, що працюєте на Росію».
  • «Оля – чесно – вам дуже сильно пасує Росія. По риториці, вайбу, світогляду. Їдьте».
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Мені здається, вам час їхати до Потапа й Насті».
  • «Ви ніколи не зрозумієте, що таке «концтабір» і репресії, не ваших предків мучили голодом, не ваші родичі гнили по гулагах у Мордовії, не вашого чоловіка катують у російському полоні».
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Наче кокошник зняла, але «ментально» він у голові лишився».
  • «Нарешті це хтось із медійних людей сказав, підписуюсь під кожним словом. Дякую за Вашу позицію та адекватність».
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 7
фото: скриншот Threads
  • «Оля, ви молодець, що озвучуєте свою позицію, коли більшість просто мовчить і кривиться отак, як Раміна».
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК фото 8
фото: скриншот Threads
  • «Браво, хоч хтось не мовчить, дякую».

До слова, співачка Оля Полякова підтримала російських артистів Максима Галкіна та Аллу Пугачову. Оля Полякова пояснила, що добре ставиться до Алли Пугачової та Максима Галкіна, оскільки вона не оцінює людей за національністю, а за їхніми вчинками. Тож Полякова вступилася за російських артистів, зауваживши, що вони покинули в РФ «все, що мали» та наразі «підтримують Україну, як можуть».

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Причиною хвилі критики став ролик, у якому артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим).

Згодом співачка Оля Полякова прокоментувала хейт у свій бік після своєї появи на міжнародному фестивалі співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі (Латвія). Виконавиця показалася в компанії росіянина Сергія Григор’єва-Апполонова, що обурило українців.

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Теги: соцмережі війна ТЦК хейт співачка Оля Полякова

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