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У Харкові лунають вибухи, влада звертається до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Харкові лунають вибухи, влада звертається до містян

У місті пролунало близько десяти вибухів 

Сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в Telegram. голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«У Харкові вибух. Будьте обережні –можливі ще удари по місту», – зазначив Терехов.

Пізніше мер попередив про три вибухи, які пролунали у Харкові. Місцеві ЗМІ пишуть про серію з п'яти вибухів.

«Близько десяти вибухів у місті. Будьте в укриттях», – уточнив Терехов.

Вибухи підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Щонайменше пʼять ударів завдали окупанти», – написав він.

У частині регіонів України 23 травня було оголошено повітряну тривогу. На даний момент «червоними» залишаються Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська, Київська, Кіровоградська та Вінницька області.

У Повітряних силах попередили про загроза застосування балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з Бєлгорода. Водночас повітряна тривога в Київській та Полтавській областях пов'язана з роботою ППО по розвідувальному БПЛА.

Росія була змушена розпочати повторний наступ в Україні раніше, ніж планувала через відновлення надання допомоги від Сполучених Штатів Америки Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни

Аналітики зазначають, що відновлення безпекової допомоги США Україні наприкінці квітня стало критичним переломним моментом у війні. Російські війська посилили наступальні операції, аби скористатися часом перед надходженням нової допомоги США для України на фронт. Окупанти розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області 10 травня.

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Теги: Харків вибух

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