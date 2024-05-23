У Харкові лунають вибухи, влада звертається до містян

У місті пролунало близько десяти вибухів

Сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в Telegram. голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«У Харкові вибух. Будьте обережні –можливі ще удари по місту», – зазначив Терехов.

Пізніше мер попередив про три вибухи, які пролунали у Харкові. Місцеві ЗМІ пишуть про серію з п'яти вибухів.

«Близько десяти вибухів у місті. Будьте в укриттях», – уточнив Терехов.

Вибухи підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Щонайменше пʼять ударів завдали окупанти», – написав він.

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