Посол повідомив, коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення

Дата запуску в Україні ізраїльської системи раннього попередження про повітряну небезпеку не визначена

Тестування окремих елементів ізраїльської системи раннього оповіщення очікується наприкінці вересня

Дата запуску в Україні ізраїльської системи раннього попередження про повітряну небезпеку поки що не визначена. Наразі триває процедура адаптації, тестування окремих елементів системи очікується наприкінці вересня. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Укрінформ.

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«Я не хотів би спекулювати на причинах такої затримки, але ми справді розраховували, що система запрацює швидше, адже наше населення щодня перебуває під обстрілами, і чіткіша система оповіщення змогла б покращити якість життя частини українців. Поки орієнтовної дати запуску немає. Ми очікуємо розпочати тестування окремих елементів системи наприкінці вересня», – сказав Корнійчук.

За словами дипломата, застосування ізраїльської системи раннього оповіщення часто сприймають майже як протиповітряну оборону, але «це не так».

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«Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь з території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті», – пояснив дипломат.

Корнійчук акцентував, що це «продукт програмного забезпечення, не більше того», тож про додавання жодних функцій перехоплення не йдеться.

Водночас посол зазначив, що Ізраїль справді міг би допомогти Україні з перехопленням російських ракет з огляду на наявний у нього широкий арсенал радіолокаційних станцій та систем ППО різного радіусу дії.

«Ми вже другий рік просимо не подарувати, а продати нам системи протиракетної оборони, щоб у першу чергу врятувати цивільне населення від російського терору. Проте і попередній уряд, і теперішній продовжують ігнорувати наші запити про допомогу», – констатував Корнійчук.

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Нагадаємо, що в січні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона оголосила про передачу технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська система попередження про ракетні удари, над впровадженням якої ізраїльські та українські військові працюють у Польщі, буде розгорнута в Україні до вересня.

До слова, у травні почалося випробування ізраїльської системи раннього попередження про загрозу ракетних ударів.