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Посол повідомив, коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посол повідомив, коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення
Дата запуску в Україні ізраїльської системи раннього попередження про повітряну небезпеку не визначена
фото з відкритих джерел

Тестування окремих елементів ізраїльської системи раннього оповіщення очікується наприкінці вересня

Дата запуску в Україні ізраїльської системи раннього попередження про повітряну небезпеку поки що не визначена. Наразі триває процедура адаптації, тестування окремих елементів системи очікується наприкінці вересня. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Укрінформ.

«Я не хотів би спекулювати на причинах такої затримки, але ми справді розраховували, що система запрацює швидше, адже наше населення щодня перебуває під обстрілами, і чіткіша система оповіщення змогла б покращити якість життя частини українців. Поки орієнтовної дати запуску немає. Ми очікуємо розпочати тестування окремих елементів системи наприкінці вересня», – сказав Корнійчук.

За словами дипломата, застосування ізраїльської системи раннього оповіщення часто сприймають майже як протиповітряну оборону, але «це не так».

«Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь з території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті», – пояснив дипломат.

Корнійчук акцентував, що це «продукт програмного забезпечення, не більше того», тож про додавання жодних функцій перехоплення не йдеться.

Водночас посол зазначив, що Ізраїль справді міг би допомогти Україні з перехопленням російських ракет з огляду на наявний у нього широкий арсенал радіолокаційних станцій та систем ППО різного радіусу дії.

«Ми вже другий рік просимо не подарувати, а продати нам системи протиракетної оборони, щоб у першу чергу врятувати цивільне населення від російського терору. Проте і попередній уряд, і теперішній продовжують ігнорувати наші запити про допомогу», – констатував Корнійчук.

Нагадаємо, що в січні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона оголосила про передачу технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів

Раніше повідомлялося, що ізраїльська система попередження про ракетні удари, над впровадженням якої ізраїльські та українські військові працюють у Польщі, буде розгорнута в Україні до вересня.

До слова, у травні почалося випробування ізраїльської системи раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

Теги: Ізраїль посол тривога

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