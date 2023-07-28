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ЗСУ масово розбивають кадирівців: названо втрати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ масово розбивають кадирівців: названо втрати
Військове керівництво приховує втрати, щоб не викликати соціальної напруги в Чечні та покладених у разі загибелі воєнних виплат родичам
фото з відкритих джерел

Втрати кадировців на війні за останні дні склали до 800 осіб, проте більшість убитих вважаються зниклими безвісти

За останні дні в Україні могли бути вбиті або зникли безвісти, за різними даними, до 700 чи 800 військових із Чечні. Про це заявили колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює за Україну, Іслам Бєлокієв і опозиційний чеченський телеграм-канал Niyso. Офіційних підтверджень цієї інформації з української сторони немає, у Чечні ці повідомлення заперечують.

Іслам Бєлокієв, посилаючись на свої джерела, заявляє, що втрати кадировців за останні дні склали до 800 осіб, проте більшість убитих вважаються зниклими безвісти. Таким чином, за словами Бєлокієва, військове керівництво приховує втрати, щоб, по-перше, не викликати соціальної напруги в Чечні, по-друге, уникнути покладених у разі загибелі воєнних виплат родичам.

Також Бєлокієв опублікував два анонімні голосові повідомлення чеченською мовою, імовірно записані бійцями першого батальйону полку «Північ-Ахмат», що знаходяться під Бахмутом. Автор першого стверджує, що з батальйону чисельністю 500 осіб у живих залишилося лише 60, решта було вбито за останні три чи чотири дні. Автор другого розповів, що з поля бою вдалося забрати лише близько 10 тіл загиблих, решту не вивезено. Серед убитих він згадав командира першої роти першого батальйону полку «Північ-Ахмат» на ім'я Муса, не назвавши його прізвища, і ще одного військового імені Харон Халадов, якого назвав своїм однокласником.

Телеграм-канал Niyso стверджує, що загинули або зникли безвісти близько 700 людей, які беруть участь у боях під Бахмутом, в основному в районі села Кліщіївка. В останні дні канал опублікував безліч фотографій із соцмереж із ймовірно вбитими кадировцями та відеофрагментами з пораненими, проте в більшості таких публікацій немає конкретних даних про військові та бої, в яких вони брали участь.

За даними Іслама Бєлокієва, у Чечні в месенджерах розсилають повідомлення, згідно з яким влада республіки, у тому числі голова Чечні Рамзан Кадиров, нібито готується дати пояснення через значну кількість загиблих, і закликають зібратися в п'ятницю, 28 липня, біля мечеті «Серце Чечні» у Грозному. Підтверджень цієї інформації немає.

Навпаки, командир спецназу «Ахмат» і помічник голови Чечні Апті Алаудінов записав відео чеченською мовою, в якому він заперечує масову загибель кадировців і, іронізуючи над цими повідомленнями, дякує тим, хто переживає за військових із Чечні.

Українська сторона про масштабні втрати серед кадировців не повідомляє. Водночас заступник міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила бої, які «мають досить жорстокий характер», на південь від Бахмута, зокрема в районі Кліщіївки.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки.

До слова, геопросторовий аналітик і журналіст Майкл Круікшенк опублікував супутниковий знімок України, на якому можна чітко простежити лінію фронту.

Теги: росія війна Чечня

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