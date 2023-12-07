Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Сьогодні, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо громадян та компаній РФ. Серед них є соратники голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це йдеться у відповідному указі №813/2023 глави держави, який оприлюднений на сайті президента.

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Як зазначається на сайті глави держави, Зеленський ухвалив ввести в дію рішення РНБО від 7 грудня «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Контроль за виконанням рішення, набраним чинності указом, покладається на секретаря РНБО Олексія Данилова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Також наголошується, що цей указ набирає чинності з дня опублікування. В Офісі президента оприлюднили доповнення із зазначенням фіз-та юросіб, які потрапили під санкції.

Обмеження запроваджуються щодо 185 іноземців, переважно громадян РФ. А також до списку потрапило 180 компаній, зареєстрованих на території Росії.

До переліку фізосіб, зокрема, входять Апті Алаудінов та Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечені Кадирова.

Раніше повідомлялося, що Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна.