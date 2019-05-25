Карпатський регіон оговтується від паводку: підтоплено сотні дворогосподарств



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Рівень води поступово спадає

Внаслідок інтенсивних опадів на території Івано-Франківської області протягом 20–23 травня в зону підтоплення потрапили 1 тис. 721 житловий будинок та 6 тис. 137 дворогосподарств у 78 населених пунктах області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На даний час підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 27 дворогосподарств в 5 населених пунктах області, а саме: Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район (с. Топорівці), Надвірнянський район (с. Пнів), Рогатинський район (смт. Букачівці).

Рівень води поступово спадає.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 30 тис. 70 м куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучено 71 чол. о/с, 11 мотопомп та 18 од. техніки.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Івано-Франківській області.

У Закарпатській області внаслідок інтенсивних опадів на території області протягом 20–23 травня в зону підтоплення потрапили 114 житлових будинків (на даний час підтоплень житлових будинків не має), 574 підвальних приміщення житлових будинків (залишаються підтопленими 79), 610 дворогосподарств (залишаються підтопленими 136), 1 тис. 988 га сільськогосподарських угідь (залишаються підтопленими 492 га), 170 га пасовищ (залишаються підтопленими 52 га).

Рівень води поступово спадає.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 23 виїзди для надання допомоги населенню, відкачано 31 тис. 400 м. куб. води. Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучено 38 чоловік особового складу, 5 мотопомп та 9 одиниць техніки.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди. На місці події працює оперативна група Управління ДСНС у Закарпатській області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.