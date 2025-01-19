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Розвідка Великої Британії розкрила втрати Росії у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Розвідка Великої Британії розкрила втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на 19 січня Росія втратила близько 818 740 людей особового складу вбитими і пораненими
фото з відкритих джерел

Росія й Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні

2024 рік приніс для Росії найбільші втрати від початку повномасштабного вторгнення до України – про це заявило Міністерство оборони Великої Британії 19 січня.

Згідно з оцінками відомства, Росія втратила вбитими та пораненими 429 тисяч торік порівняно з 105 960 в 2022 році та 252 940 в 2023.

Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України перевищують 750 тисяч, йдеться у дописі відомства в соцмережі Х (раніше Twitter).

Втрати Росії зростали шість місяців поспіль і в грудні сягнули 48 670 – найбільше за будь-який інший місяць повномасштабного вторгнення, йдеться в оприлюдненій оцінці.

«Ця похмура статистика триватиме, поки Росія продовжуватиме своє непотрібне вторгнення», – ідеться в дописі британського відомства.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на 19 січня Росія втратила близько 818 740 людей особового складу вбитими і пораненими. Раніше, у жовтні 2024 року, Пентагон США оцінив російські втрати за час повномасштабного вторгнення на рівні 600 000 вбитими та пораненими.

Росія й Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня 2024 року повідомив, що з початку повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 тисячі військових, 370 тисяч зазнали поранень. За його даними, втрати РФ перевищують 750 тисяч – 198 тисяч загиблих і понад 550 тисяч поранених.

 

 

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Теги: росія статистика Володимир Зеленський Україна Пентагон Москва втрати Місяць соцмережі

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