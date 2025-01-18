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ЗСУ ліквідували трьох підполковників РФ під час удару по Льгову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували трьох підполковників РФ під час удару по Льгову
Наслідки удару по Льгову, 30 грудня 2024 року
фото з соцмереж

Стали відомі наслідки ракетної атаки по Курщині 30 грудня

При ракетному ударі по Льгову Курської області 30 грудня загинули як мінімум троє підполковників РФ. Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

Зазначається, що при ударі загинули восьмеро осіб із керівного складу дивізії загинули, ще 22 отримали поранення.

Серед загиблих – троє підполковників: начальник зв'язку у 76-й дивізії ВДВ Валерій Терещенко, командир 656-го окремого інженерно-саперного батальйону Павло Малецький та начальник служби хімічного, радіаційного та біологічного захисту дивізії Олексій Селіверстов.

Також видання пише, що під час удару загинув майор Алі Цуров, який служив на посаді заступника начальника штабу.

Нагадаємо, ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових.

До слова, сьогодні вночі дрони вкотре атакували Тульську та Калузьку області.

Внаслідок атаки було уражено Людинівську нафтобазу компанії «Калуганефтепродукт» у місті Людіново, Калужської області РФ.

Наслідки атаки на Тульську область уточнюються.

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Теги: ЗСУ окупанти

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