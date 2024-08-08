Дрони та артилерія: численні російські удари по Сумщині протягом дня

Сумщину окупанти за день обстрілювали 26 разів

Російські війська понад 20 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області

Протягом дня російські війська здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбуці. За добу було зафіксовано 61 вибух.

«Зафіксований 61 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади», – йдеться у повідомленні.

Детальний перелік обстрілів по громадах

Середино-Будська громада: три міни, артобстріли (вісім вибухів), удар дроном-FPV (один вибух).

Краснопільська громада: атаки FPV-дронів (чотири вибухи), обстріли з мінометів (шість вибухів) та гранатометів (п'ять вибухів).

Новослобідська громада: авіаудар КАБом (два вибухи).

Есманьська громада: обстріли з мінометів (чотири вибухи).

Юнаківська громада: авіаудари КАБами (12 вибухів), удар FPV-дрона (один вибух).

Хотінська громада: авіаудари КАБами (дев'ять вибухів).

Ворожбянська громада: артилерійський обстріл (два вибухи).

Сумська громада: авіаудар КАБом (чотири вибухи).

Ситуація в регіоні залишається напруженою, а численні обстріли продовжують завдавати шкоди інфраструктурі та загрожувати безпеці місцевих жителів.

Нагадаємо, що сьогодні тривогу оголошували у столиці, де було чути гучні вибухи.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

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