Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2026 року

В Україні триває 1601-й день повномасштабної війни в Україні

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 257 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав п’яти авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 96 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив три атаки в напрямку Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка, Новомихайлівка.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 25 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили три атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Дорожнє, Сергіївка, Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував у бік Вороного та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Варварівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Лугівського.

Нагадаємо, триває 1601-й день повномасштабної війни в Україні.