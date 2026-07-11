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Один із наймолодших комбригів ЗСУ розповів, як мобілізовані змінюються на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Один із наймолодших комбригів ЗСУ розповів, як мобілізовані змінюються на війні
Новобранці 93 ОМБр проходять курс з тактичної медицини
фото: radiosvoboda.org

Із новобранцями працюють офіцери та військові з бойовим досвідом, які пояснюють реальні умови служби

Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» підполковник Шаміль Крутков, який у свої 28 років є одним із наймолодших комбригів у Силах оборони України, розповів, як мобілізовані через ТЦК змінюються після потрапляння до війська. Як інформує «Главком», про це він розказав в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода» «Донбас.Реалії».

За словами Шаміля Круткова, одним із прикладів є чоловік, який до мобілізації працював вантажником на місцевому ринку.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» підполковник Шаміль Крутков
Командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» підполковник Шаміль Крутков
фото: скріншот із відео

«Людина все життя працювала вантажником у себе на місцевому базарі. Його мобілізували, і він прийшов у 93-тю бригаду. За своєю фізичною підготовкою став розвідником, неодноразово зачищав противника, брав у полон, отримав орден «За мужність». Коли приїжджає додому у відпустку – він там крута поважна людина, не «ей, ти, неси сюди», а, умовно, «Володимире Григоровичу, розкажіть, як це правильно робити». Як, думаєте, почувається людина після того, як вона настільки підвищила повагу до себе і свій соціальний статус?», – зазначає підполковник.

Ще одним прикладом командир назвав 25-річного мобілізованого, який два роки не виходив із дому через страх мобілізації.

«Він усе життя грав у комп'ютерні ігри. Став пілотом FPV – і з першого бойового вильоту знищив противника, і йому кажуть: «Блін, красунчик», – зазначив військовий.

За його словами, такі бійці не лише отримують бойовий досвід, а й гідне грошове забезпечення.

«Він отримує заробітну плату, об'єктивно доволі високу за сьогоднішніми оцінками середньої зарплати в Україні. І, звісно ж, такі люди почуваються зовсім по-іншому», – додав командир.

Водночас він визнав, що більшість новоприбулих військових – це мобілізовані через територіальні центри комплектування, які спочатку часто мають низьку мотивацію.

«Не відкрию секрету, що мотивація в них, м'яко кажучи, не найкраща. Але за нормальних умов адаптації в самій бригаді все не так погано», – наголосив Шаміль Крутков.

Командир навів статистику нещодавнього поповнення: у квітні до бригади мобілізували 50 людей, із базової загальновійськової підготовки випустили 45, четверо самовільно залишили частину, ще один захворів.

За його словами, нині у бригаді вже вибудували систему адаптації новобранців. З ними працюють офіцери та військові з бойовим досвідом, які пояснюють реальні умови служби.

«Вони пояснюють, що війна – це не квиток в один кінець», – підкреслив командир.

Він додав, що зараз підрозділи роблять усе можливе, щоб знищувати противника ще до його виходу на передній край, тому навіть піхотинці можуть місяцями перебувати на позиціях і жодного разу не вступити у стрілецький бій.

Раніше про реалії поповнення в лавах ЗСУ розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади (ОВМБР), підполковник Руслан Габінет із позивним Граніт. За його словами, типовий новоприбулий боєць у 2026 році – це чоловік старшого віку з багажем хронічних хвороб, який, попри фізичний біль, готується до боїв. 

Нагадаємо, комбриг 66 окремої механізованої бригади Ростислав Силівакін із позивним Крот назвав головну проблему армії. Це спотворення інформації у звітах через страх командирів повідомляти про реальний стан справ на фронті.

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Теги: війна військові мобілізація Холодний Яр ТЦК

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