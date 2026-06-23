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CNN: Американці хочуть припинення війни з Іраном, але вважають угоду Трампа стратегічною поразкою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Американці хочуть припинення війни з Іраном, але вважають угоду Трампа стратегічною поразкою
57% респондентів вважають, що війна Трампа «створила більше проблем, ніж вирішила»
фото: AP

69% американців не вірять, що ця угода зупинить ядерні розробки Ірану

Перше велике соціологічне дослідження, проведене CBS News та YouGov після підписання адміністрацією Дональда Трампа меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, демонструє неоднозначні результати для Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

З одного боку, переважна більшість американців (78%) погоджується, що Трамп має припинити війну зараз, а не наполягати на подальших поступках Тегерана (за це виступили лише 22%). Проте детальний аналіз свідчить, що така позиція викликана не підтримкою умов угоди, а втомою від війни, яку суспільство вважає провальною та контрпродуктивною.

Попри спроби політичних радників Трампа трактувати ці цифри як перемогу, загальні настрої громадян залишаються песимістичними. Лише 22% опитаних вважають, що угода вигідніша для США, тоді як 37% переконані, що вона більше на руку Ірану (ще 41% назвали умови рівноцінними). Ба більше, навіть серед республіканців лише 39% вбачають у підписаному документі успіх американської сторони. Крім того, 45% громадян прямо заявили, що чотиримісячна військова кампанія не принесла Сполученим Штатам стратегічного успіху.

Найбільше скепсису викликає ключове питання ядерної програми Тегерана, яка була головною ціллю адміністрації США. Опитування CBS показує, що 69% американців (зокрема 45% республіканців) не вірять, що ця угода зупинить ядерні розробки Ірану. Це перегукується з аналогічним дослідженням Fox News, де 64% виборців висловили сумнів щодо здатності мирного плану стримати ядерні амбіції Тегерана. Громадськість також впевнена, що угода не завадить Ірану погрожувати іншим державам (68%), не зробить його лідерів проамериканськими (79%) і не гарантує безпеки і свободи іранському народу (74%).

Суспільство дедалі частіше схиляється до думки, що війна виявилася контрпродуктивною: 57% респондентів вважають, що вона «створила більше проблем, ніж вирішила», і лише 21% думає навпаки. Хоча Трамп заявляє про суттєве послаблення супротивника, лише 37% громадян бачать Іран слабшим, ніж до початку конфлікту. Понад шість із десяти опитаних переконані, що Іран зберіг колишню силу (38%) або навіть став сильнішим (25%), продемонструвавши здатність блокувати Ормузьку протоку та загрожувати світовій економіці.

Наостанок, більшість американців вважають, що Білий дім недооцінив наслідки кампанії. 64% опитаних (включно з 51% республіканців) впевнені, що вплив війни на світову економіку виявився значнішим, ніж очікувала чинна адміністрація. Оскільки початкові прогнози Білого дому обіцяли тривалість конфлікту в межах 4-6 тижнів, а війна затягнулася майже на чотири місяці, громадяни просто прагнуть її фіналу. Дві третини американців підсумували, що Трамп пішов на цю угоду не через виконання поставлених цілей, а через банальне бажання якомога швидше завершити конфлікт.

Як відомо, переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. 

Теги: США Іран війна

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