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Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гурт Metallica розчарував українців
фото: Іnstagram.com/metallica

Українці розповіли гурту Metallica ро російський гурт, який вони просувають

Американський гурт Metallica втрапив у скандал через співпрацю з росіянами. Це обурило українців, оскільки Metallica підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис гурту в Іnstagram.

В офіційному акаунті з’явилася публікація, у якій згадувався російський гурт «Слот», який переміг у конкурсі каверів із нагоди 30-річчя альбому Load.

«Гурт «Слот» відомий своєю позицією стосовно війни в Україні. Музиканти підтримують російську агресію проти України та окупацію українських міст. У 2024 році музиканти виступали на тимчасово окупованій частині Запорізької області перед окупантами, а також в окупованому Криму».

Гурт «Слот»
Гурт «Слот»
фото: slot_ru/Instagram

Це стало причиною звинувачень на адресу Metallica. Їх обвинувачують в просуванні гурту, який підтримує війну РФ в Укпраїні. У коментарях під дописом українці висловили своє обурення та нагадали Metallica, з кого вони просувають:

  • «Російський гурт «Слот» підтримує війну в Україні».
  • «Цей гурт підтримує війну в Україні».
  • «Росія – сплата податків – нові ракети та російські солдати в Україні».
  • «Metallica, я сподіваюся, що це помилка – репостити цю групу».
  • «Metallica, гурт «Слот» відвідав окуповані території України та надав підтримку учасникам так званої «спеціальної військової операції» (СВО). Будь ласка, не дивуйтеся, якщо ваша українці почнуть відписуватися від вас і критикувати».
Гурт Metallica грає на концерті в Болоньї (Італія)
Гурт Metallica грає на концерті в Болоньї (Італія)
фото: Іnstagram.com/metallica
  • «Ви стояли з українцями. Ви говорили про солідарність і підтримку, коли це було важливо. Отже, що змінилося зараз? Чи музика раптом «вище політики», коли справа доходить до співпраці з російськими артистами, у той час як Україна все ще піддається нападу щодня?»
  • «Багато українських фанатів підтримали Metallica, тому що ми вважали, що ваші слова щось значать. Цей пост розчаровує».

Водночас у 2022 році благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної метал-групи Metallica пожертвував $500 тис. на допомогу українським біженцям.

Того ж року метал-гурт Metallica зібрав $1 млн на допомогу українцям. Усі зібрані кошти були направлені благодійному фонду World Central Kitchen та його ініціативі #ChefsForUkraine, яка займається забезпеченням харчування для українських біженців.

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Теги: війна скандал українці росіяни музикант шоубіз

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