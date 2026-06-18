Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами

Українці розповіли гурту Metallica ро російський гурт, який вони просувають

Американський гурт Metallica втрапив у скандал через співпрацю з росіянами. Це обурило українців, оскільки Metallica підтримував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис гурту в Іnstagram.

В офіційному акаунті з’явилася публікація, у якій згадувався російський гурт «Слот», який переміг у конкурсі каверів із нагоди 30-річчя альбому Load.

«Гурт «Слот» відомий своєю позицією стосовно війни в Україні. Музиканти підтримують російську агресію проти України та окупацію українських міст. У 2024 році музиканти виступали на тимчасово окупованій частині Запорізької області перед окупантами, а також в окупованому Криму».

Гурт «Слот» фото: slot_ru/Instagram

Це стало причиною звинувачень на адресу Metallica. Їх обвинувачують в просуванні гурту, який підтримує війну РФ в Укпраїні. У коментарях під дописом українці висловили своє обурення та нагадали Metallica, з кого вони просувають:

«Російський гурт «Слот» підтримує війну в Україні».

«Цей гурт підтримує війну в Україні».

«Росія – сплата податків – нові ракети та російські солдати в Україні».

«Metallica, я сподіваюся, що це помилка – репостити цю групу».

«Metallica, гурт «Слот» відвідав окуповані території України та надав підтримку учасникам так званої «спеціальної військової операції» (СВО). Будь ласка, не дивуйтеся, якщо ваша українці почнуть відписуватися від вас і критикувати».

Гурт Metallica грає на концерті в Болоньї (Італія) фото: Іnstagram.com/metallica

«Ви стояли з українцями. Ви говорили про солідарність і підтримку, коли це було важливо. Отже, що змінилося зараз? Чи музика раптом «вище політики», коли справа доходить до співпраці з російськими артистами, у той час як Україна все ще піддається нападу щодня?»

«Багато українських фанатів підтримали Metallica, тому що ми вважали, що ваші слова щось значать. Цей пост розчаровує».

Водночас у 2022 році благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної метал-групи Metallica пожертвував $500 тис. на допомогу українським біженцям.

Того ж року метал-гурт Metallica зібрав $1 млн на допомогу українцям. Усі зібрані кошти були направлені благодійному фонду World Central Kitchen та його ініціативі #ChefsForUkraine, яка займається забезпеченням харчування для українських біженців.