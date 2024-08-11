Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині

Окупанти атакували зі ствольної артилерії та застосовували БпЛА по Невському

Російські війська п’ять разів намагалися росіяни прорвати оборону ЗСУ поблизу Стельмахівки, 13 – у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Ворог також був активним у Білогорівці. По Невському, де ще залишаються люди, окупанти поцілили зі ствольної артилерії та застосовували БпЛА. По Макіївці завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії та безпілотників. Безпосередньо з реактивної системи залпового вогню село обстріляне чотири рази», – заявив Лисогор.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.