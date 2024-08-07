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Втрати ворога станом на 7 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 895-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 586370 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8429 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,
  • артилерійських систем  – 16451 (+67) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 910 (+0) од,
  • літаків  – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),
  • крилаті ракети  ‒ 2421 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2759 (+21)
Втрати ворога станом на 6 серпня 2024
Втрати ворога станом на 6 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 серпня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 6 серпня
Активність флоту окупантів станом на 6 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 895-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2024 року 
Теги: Генштаб корабель втрати

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