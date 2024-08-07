Втрати ворога станом на 7 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 586370 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8429 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,
- артилерійських систем – 16451 (+67) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21)
Активність флоту окупантів станом на 7 серпня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 895-й день повномасштабної війни в Україні.
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