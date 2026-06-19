Ліна Костенко зачитала свій легендарний вірш для бригади «Птахи Мадяра» (відео)
Військові подякували Ліні Костенко за підтримку
Видатна українська письменниця Ліна Костенко зачитала свій культовий вірш «Крила» для військових з бригади «Птахи Мадяра». Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» у Facebook.
На сторінці видавництва з’явилося відео з Ліною Костенко. Поетеса зачитала на камеру рядки зі свого вірша «Крила», який є одним із найвідоміших її творів.
У бригаді «Птахи Мадяра» відреагували на відео Ліни Костенко та висловили вдячність письменниці за її творчість і підтримку, яка додає їм сили. Також «Птахи Мадяра» зауважили, що сьогодні слова з вірша Ліни Костенко набули нового символізму, а саме рядки про крила, але «залізні» – дрони та авіація, якими військові вражають ворога та захищають Україну.
«Для бійців нашої бригади цей вірш особливий, адже в ньому мова про волю, яку дає людині небо. Про ті крила, які сьогодні нашу волю захищають. Живий голос і щира підтримка легенди української літератури – велика честь для нас. Слова Ліни Василівни були написані задовго до появи феномену дронової війни, але, як і кожна геніальна поезія, у сучасну епоху вони набули нового символічного значення. Нині «Крила» – неофіційний гімн наших пілотів і всіх, хто захищає Україну з неба. Дякуємо Ліні Василівні Костенко за її голос, який додає нам сили», – йдеться у повідомленні бригади.
Вірш Ліни Костенко «Крила»
А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого – з вірності у коханні.
У кого – з вічного поривання.
У кого – з щирості до роботи.
У кого – з щедрості на турботи.
У кого – з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!
Нагадаємо, видатна українська письменниця Ліна Костенко емоційно відреагувала на збірку її віршів, яка була видана майже 70 років тому. Поетеса не очікувала потримати свою книгу через стільки років.
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