Ліна Костенко зачитала свій легендарний вірш для бригади «Птахи Мадяра» (відео)

Військові подякували Ліні Костенко за підтримку

Видатна українська письменниця Ліна Костенко зачитала свій культовий вірш «Крила» для військових з бригади «Птахи Мадяра». Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» у Facebook.

На сторінці видавництва з’явилося відео з Ліною Костенко. Поетеса зачитала на камеру рядки зі свого вірша «Крила», який є одним із найвідоміших її творів.

У бригаді «Птахи Мадяра» відреагували на відео Ліни Костенко та висловили вдячність письменниці за її творчість і підтримку, яка додає їм сили. Також «Птахи Мадяра» зауважили, що сьогодні слова з вірша Ліни Костенко набули нового символізму, а саме рядки про крила, але «залізні» – дрони та авіація, якими військові вражають ворога та захищають Україну.

«Для бійців нашої бригади цей вірш особливий, адже в ньому мова про волю, яку дає людині небо. Про ті крила, які сьогодні нашу волю захищають. Живий голос і щира підтримка легенди української літератури – велика честь для нас. Слова Ліни Василівни були написані задовго до появи феномену дронової війни, але, як і кожна геніальна поезія, у сучасну епоху вони набули нового символічного значення. Нині «Крила» – неофіційний гімн наших пілотів і всіх, хто захищає Україну з неба. Дякуємо Ліні Василівні Костенко за її голос, який додає нам сили», – йдеться у повідомленні бригади.

Вірш Ліни Костенко «Крила»

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина...

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого – з вірності у коханні.

У кого – з вічного поривання.

У кого – з щирості до роботи.

У кого – з щедрості на турботи.

У кого – з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає...

А крила має. А крила має!

Нагадаємо, видатна українська письменниця Ліна Костенко емоційно відреагувала на збірку її віршів, яка була видана майже 70 років тому. Поетеса не очікувала потримати свою книгу через стільки років.