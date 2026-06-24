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Скандальний матеріал медіа про полк «Скеля»: розпочато розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скандальний матеріал медіа про полк «Скеля»: розпочато розслідування
Наразі проводиться комплекс процесуальних дій
фото: skala425/Telegram

За даними журналістів, з кінця 2025 року до весни 2026-го в полку «Скеля» померли щонайменше 26 новобранців

Розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військових штурмового полку «Скеля». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу. З метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з'ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі.

«За результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено. Досудове розслідування триває», – наголошує ДБР.

Напередодні видання «Бабель» повідомило, що з кінця 2025 року до весни 2026-го в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» померли щонайменше 26 новобранців. За даними журналістів, більшість із них перебували у складі підрозділу менш як місяць. У більшості випадків офіційною причиною смерті вказували пневмонію.

Водночас полк «Скеля» прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством.

Теги: військові ДБР

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