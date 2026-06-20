Рятувальники застосували робота під час ліквідації наслідків обстрілу на Херсонщині

На Херсонщині рятувальники загасили пожежу за допомогою робота

Безпілотний комплекс залучили для гасіння пожежі житлового будинку під загрозою повторних атак РФ

На Херсонщині рятувальники використали безпілотний наземний роботизований комплекс під час ліквідації наслідків російського обстрілу. Спецтехніку залучили для гасіння пожежі житлового будинку, яка виникла після ворожої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, протягом минулої доби в одному з населених пунктів Херсонського району внаслідок російського артилерійського обстрілу спалахнув житловий будинок.

❗️На Херсонщині рятувальники залучили безпілотний наземний роботизований комплекс для ліквідації наслідків російського обстрілу



Спеціальну техніку використали під час гасіння пожежі в житловому будинку, яка спалахнула після ворожої атаки. pic.twitter.com/SRWsG3JKXQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2026

Для ліквідації пожежі надзвичайники застосували безпілотний наземний роботизований комплекс пожежогасіння, який дозволяє працювати в умовах підвищеної небезпеки для особового складу.

фото: ДСНС

Попри ризик повторних російських ударів, рятувальники спільно з підрозділом місцевої пожежної охорони продовжили роботи та змогли повністю ліквідувати загоряння.

Крім того, на Херсонщині внаслідок удару російського безпілотника травмувалися двоє людей. Інформація про їхній стан уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань припало на двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі міста, під завалами якого рятувальники проводили пошукову операцію.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них шестирічна дитина. Також під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого мешканця будинку.