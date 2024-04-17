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Німеччина прискорено готуватиме військових для резерву армії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина прискорено готуватиме військових для резерву армії
Військові у Німеччині мають пройти всебічну медкомісію
фото із відкритих джерел

Німеччина має відправити 900 тис. резервістів для проходження медкомісії

Німеччина має незабаром розпочати підготовку до збільшення резерву армії. Необхідно відправити на медкомісію 900 тис. німців-резервістів, що дозволить зрозуміти, на кого можна покластися у разі загрози безпеці. Про це заявив голова фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Крістіан Дюрр, пише Deutsche Welle.

Дюрр визнає, що Бундесвер треба посилити, однак, подібно до багатьох німецьких політиків, не схвалює ідею про повернення загальної військової повинності, зазначає видання. На думку Дюрра, потрібно більше уваги приділяти резервістам та покращувати умови для них.

Збройні сили Німеччини мають налічувати 800 тис. військовослужбовців для забезпечення обороноздатності країни, заявив на початку квітня газеті Bild голова Спілки резервістів ФРН Патрік Зенсбург.

«Ми повинні дуже швидко зафіксувати їхній стан здоров’я та доступність, щоб спланувати їх для внутрішньої безпеки, національної та альянсної оборони та дозволити їм знову проходити навчання крок за кроком. Якщо навіть половина з них за медичними показаннями здатна проходити службу, ми б майже мали це необхідну кількість резервістів, які нам потрібні», – сказав він.

Тобто, крім 200 тис. військових, що служать, необхідно близько 600 тис. резервістів. Зенсбург, як і Дюрр, теж запропонував перевірити здоров'я резервістів, яких лише близько 900 тис. Якщо половину з них все ще буде визнано придатними, нових шукати поки що не доведеться, зазначив він.

«Ми повинні дуже швидко зафіксувати їхній стан здоров’я та доступність, щоб спланувати їх для внутрішньої безпеки, національної та альянсної оборони та дозволити їм знову проходити навчання крок за кроком. Якщо навіть половина з них за медичними показаннями здатна проходити службу, ми б майже мали це необхідну кількість резервістів, які нам потрібні», – сказав він.

До слова, Німеччині, можливо, доведеться зупинити програму переозброєння. Про це пише видання Spiegel. Міністр оборони країни Борис Пісторіус запевнив, що планує домогтися збільшення бюджету, щоб уникнути такого результату. Наразі на оборонний бюджет наступного року заплановано €52 млрд. Однак цього недостатньо для подальшої модернізації Бундесверу, наголосив глава відомства.

«Міністр оборони Борис Пісторіус хоче добитися значного збільшення бюджету на 2025 рік під час майбутніх переговорів щодо бюджету з міністром фінансів Крістіаном Лінднером. Без значного збільшення оборонних видатків у бюджеті, як заявив міністр за зачиненими дверима, Бундесверу загрожуватиме «зупинка переозброєння», – йдеться у матеріалі.

До цього Пісторіус попередив інших урядовців, що наступного року бундесверу не вистачить до €6 млрд. Під питанням може виявитися навіть досягнення показника НАТО з військових витрат у 2% ВВП.

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Теги: призов до армії військові озброєння армія Німеччина бюджет міністр

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