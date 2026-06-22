Росія вдарила по Одещині: ДСНС показала перші кадри наслідків атаки

Через удар є загиблий та постраждалі, спалахнула масштабна пожежа

Увечері 21 червня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило одне з аграрних підприємств регіону, повідомляє «Главком» із посиланням на оперативні дані ДСНС Одещини.

За інформацією рятувальників, після влучання виникла масштабна пожежа – загорілася складська будівля, транспортні засоби та ємності з паливно-мастильними матеріалами.



«Попри повторні повітряні тривоги та загрозу нових атак, рятувальники оперативно прибули на місце події та змогли локалізувати й ліквідувати займання», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще троє цивільних отримали поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки удару та фіксують черговий злочин російських військ проти цивільної інфраструктури України.

Як повідомляв «Главком» раніше, 21 червня, російська окупаційна армія атакувала Одеський район. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, окупанти завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства.

Цієї ж доби російські терористи двічі атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Вперше ворог завдав удару по приватному домоволодінню в одному з районів Запоріжжя близько 23:00 21 червня. Сталася пожежа. Постраждали 67-річна жінка та 71-річний чоловік.

Жінка отримала осколкові поранення кінцівок. У чоловіка медики діагностували гостру реакцію на стрес. Їм надається вся необхідна медична допомога.