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Росія вбила жінку в Ізюмі: через атаку пошкоджено багатоповерхівку (фото)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Росія вбила жінку в Ізюмі: через атаку пошкоджено багатоповерхівку (фото)
В Ізюмі росіяни пошкодили багатоповерхівку, вбили людину та ще трьох поранили
ДСНС України

Внаслідок удару безпілотників у центрі міста виникла пожежа та руйнування житлового будинку

26 червня росіяни атакували Харківщині. Близько 09:30 в Ізюмі пролунали вибухи – місто атакували, ймовірно, два БпЛА типу «Шахед». Один із дронів влучив у багатоквартирний будинок у центральній частині міста, повідомляє «Главком».

У Ізюмі внаслідок російської атаки загорівся будинок
У Ізюмі внаслідок російської атаки загорівся будинок
ДСНС України

«О 09:30, попередньо, БпЛА типу «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок майже у центрі міста. Ще два будинки пошкоджені. На зараз відомо про одну загиблу. Це було пряме влучання у будинок. Рятувальники прибули на місце і почали розблоковувати вхід. Там було страшне задимлення, бабуся дуже кричала, але поки до неї дісталися, вона перестала кричати», – про це Суспільне Харків розповів начальник Ізюмської військової міськадміністрації Сергій Федченко.

На місце події прибули рятувальники
На місце події прибули рятувальники
ДСНС України

Рятувальники працювали на місці, розблоковуючи входи до під’їздів в умовах сильного задимлення. Також пошкоджень зазнали ще щонайменше два житлові будинки та легкові автомобілі.

Унаслідок прямого попадання пошкоджено конструкції багатоповерхівки, виникла пожежа
Унаслідок прямого попадання пошкоджено конструкції багатоповерхівки, виникла пожежа
ДСНС України

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізовано, їм надають медичну допомогу.

Цього ж дня російські війська завдали балістичного удару по центру Запоріжжя. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. ракета влучила в житлову забудову, після вибуху в місті спалахнула масштабна пожежа.

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Теги: війна Ізюм дрон Харківщина

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