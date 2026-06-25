Найбільший НПЗ «Лукойлу» зупинився після атаки безпілотників – Reuters

Губернатор Нижньогородської області підтвердив пошкодження промислового об'єкта після падіння уламків дрона

Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСІ) – четвертий за потужністю в Росії та другий за обсягом виробництва бензину – зупинив роботу в середу після удару українського безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

НОРСІ став п'ятим російським НПЗ, що зупинив виробництво в червні, – і черговим свідченням того, як систематичні удари по нафтовій інфраструктурі підривають паливне постачання Росії. За даними двох галузевих джерел Reuters, удар пошкодив установку первинної переробки нафти CDU-5, потужність якої становить 12 тис. тонн на добу – близько чверті загальної виробничої потужності заводу. «Лукойл» не відповів на запит агентства про коментар.

Санкт-Петербурзька товарно-сировинна біржа (SPIMEX) з середи призупинила торги дизельним пальним і бензином із НОРСІ. Водночас, за словами джерел Reuters, завод розглядає можливість задіяти інші установки, аби найближчим часом відновити роботу.

Завод під Москвою, «Лукойл» мовчить

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін підтвердив у Telegram, що в середу внаслідок падіння уламків безпілотника на промисловий об'єкт постраждали люди. Назву підприємства він не уточнив. НОРСІ розташований поблизу міста Кстово – приблизно за 450 км на схід від Москви.

Завод здатен переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік і виробляти понад 5 млн тонн бензину, понад 5 млн тонн дизельного палива, 2 млн тонн мазуту та близько 500 тис. тонн бітуму.

Ціль – «гаманець війни»

Україна офіційно заявляє, що кампанія далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі спрямована на послаблення ключового джерела фінансування війни та на те, щоб війна відчувалася безпосередньо в Росії. Путін натомість стверджує, що атаки на цивільну інфраструктуру мають на меті посіяти розкол серед населення.

Зупинка НОРСІ загрожує поглибленням дефіциту палива, який і без того охопив десятки російських регіонів. За даними Reuters, лише з 15 по 21 червня виробництво бензину в Росії скоротилося на 25% порівняно із середньодобовим показником за червень 2025 року.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що до зупинки НОРСІ в червні вже припинили роботу Московський НПЗ «Газпром нафти» в Капотні, НПЗ «Танеко» «Татнефті» в Нижнєкамську, Куйбишевський та Волгоградський НПЗ. Московський завод, за даними джерел Reuters, може не відновити роботу до 2027 року.