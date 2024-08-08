«Укрпошта», яка платить поштарям по 9 тис., витратить на рекламу 25 млн

Реклама транслюватиметься на 33 українських телеканалах

Акціонерне товариство «Укрпошта» 7 серпня оголосило тендер на послуги розміщення реклами на телебаченні очікуваною вартістю 24 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Національний оператор поштового зв’язку має намір рекламуватися на 33 телеканалах: Новий Канал, ICTV2, СТБ, ОЦЕ ТБ, Твій Серіал, М1, М2, Сонце, FilmUADrama, Cвітло, 36,6 HD; Кус Кус, Дача, CINE+HD, CINE+ LEGEND, CINE+HIT, Cine+ Kids, Суспільне Культура, 1+1 Україна, TET, 2+2, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, Comedy Central, Kvartal-TV, Уніан, Xsport, НТН, К1, МЕГА, Ентер-фільм, K2, Піксель.

Найбільше реклами припаде на топ-канали – від 69%. Ідеться про відеоролики з рекламою «Укрпошти» хронометражем 15 секунд, 20 секунд і 30 секунд. Левова частина з них (70%) транслюватиметься у прайм-тайм.

дані ProZorro

Старт рекламної кампанії, згідно з планами поштового оператора, має початися 9 вересня. Перша його частина триватиме до 13 жовтня. Другий рекламний період розтягнеться з 4 листопад по 15 грудня.

Всього «Укрпошта» замовляє 83,7 год реклами на телебаченні.

Крім цього, замовник у технічній документанції прописав чіткі вимоги до виготовлення власних відеороликів. Зокрема, у рекламі «Укрпошти» не допускається використання каше (при такій технології кінокадр займає не всю площу телезображення, а зверху і знизу передаються чорні поля – «Главком»), чорної рамки та чорних кадрів на початку та в кінці ролику. Аудіосигнал контенту повинен бути виміряний як єдине ціле без виділення окремих специфічних фрагментів на кшталт мови, музики, звукових ефектів.

Початок проведення аукціону на вказану закупівлю заплановано 16 серпня.

За даними аналітичної системи Youcontrol, засновником та власником «Укрпошти» є держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Із 2016 року гендиректором оператора поштового зв’язку є Ігор Смілянський.

«Укрпошта» у січні-березні 2024 року збільшила дохід на 10,1% до 3,05 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротивши чистий збиток у 2,1 раза – до 190,3 млн грн. Невиконання плану доходів пов'язано з тим, що на територіях, де тривають бойові дії, і на тимчасово окупованих територіях товариство не мало можливості надавати послуги в повному обсязі.

АТ «Укрпошта» налічувала 5,57 тис. стаціонарних точок і 1,86 тис. пересувних. Середня чисельність штатних співробітників станом на I квартал 2024 року 34,2 тис. осіб, зокрема оператори поштового зв'язку – 7 тис., листонош – 7,9 тис. осіб.

Середня заробітна плата штатного співробітника «Укрпошти» в I кварталі 2024 року склала 13,79 тис. грн. При цьому, рядові працівники одержують ще менше. Наприклад, на сайті оголошень «Укрпошта» розмістила вакансію оператора поштового відділення на Черкащині із зарплатою 9,5 тис. грн у місяць. Листоноша у селі Великі Бірки на Тернопільщині отримує від 8,3 тис. грн до 10 тис. грн (+премія), однак наразі ця вакансія вільна. Начальник поштового відділення у селі Доброті на Прикарпатті заробляє 10 тис. грн у місяць.

Раніше публічне акціонерне товариство «Укрнафта» оголосило тендер на рекламні та маркетингові послуги очікуваною вартістю 13,73 млн грн. Для просування своєї реклами компанія обрала вісім радіостанцій (Radio Roks, «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар», «Мелодія FM», «Радіо Максимум», «Люкс ФМ», «Радіо Ностальжі»), які у прайм-тайм виходитимуть із відповідним іміджевим контентом.