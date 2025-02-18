Генштаб розкрив деталі удару по стратегічних об’єктах РФ 17 лютого

Під удар потрапили нафтоперекачувальні станції «Кропоткінская» та «Андреаполь»

Сили оборони України вчора завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На об’єкті зафіксовано було масштабну пожежу.

Також, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції «Кропоткінская» та «Андреаполь», що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

«Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть. Україна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, знищуючи ресурси агресора та послаблюючи його військовий потенціал», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого у Краснодарському краї у Росії жителі почули вибухи. Російські ЗМІ зауважували, що однією із цілей дронової атаки був Ільський нафтопереробний завод.

Згодом повідомлялося, що найбільшу нафтоперекачувальну станцію «Кропоткінская», що належить «Каспійському трубопровідному консорціуму» (КТК), виведено з ладу внаслідок атаки дронів.

Також джерела «Главкома» в СБУ повідомили, що у районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік.