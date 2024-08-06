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Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
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Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року
Від початку доби відбулися 108 бойових зіткненнь з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку точаться запеклі бої

За добу росіяни завдали 36 авіаційних ударів, задіявши 43 КАБ, здійснив 558 ударів дронами-камікадзе та майже 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку українські захисники відбили 24 атаки російських окупантів. Ворог намагався прорвати оборону в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень. Достатньо активні вороги на Харківському напрямку.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня провели чотири атаки поблизу Тихого та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили три штурмових дії противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 90 окупантів загиблими та пораненими, знищено шість артилерійських систем, бойову машину піхоти, 34 БпЛА, три одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Крім того, пошкоджено шість артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 1
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника в районі Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки, ще одне боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

 

На Лиманському напрямку

Вісім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі, на даний час точиться бій поблизу Тернів.

На Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали десять штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Досі в одній локації триває боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку мали місце 11 бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру та Іванівського, шість спроб противника потіснити нас з позицій виявились марними, триває п’ять атак. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. 15 штурмів відбито, вісім атак тривають досі.

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 24 наступальних та штурмових дії ворога. Ще сім боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів. Втрати ворога, відомі на даний час, складають понад 150 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили дві артилерійські системи, дві ББМ, три БпЛА, дві одиниці автомобільної та три - спеціальної техніки. Окрім того, дві ББМ, два автомобіля та три ворожі артсистеми були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

 На цей час доби нараховується п’ять бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони на даний час відбивають дві атаки окупантів, три атаки вже завершились без успіху для противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки, Водяного і Роздольного. Триває бій.

На Оріхівському напрямку

Відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного та Роздольного. Всі ворожі штурми захлинулися.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року фото 7

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ успішно відбили п’ять атак противника на наші позиції.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
Теги: Костянтинівка ворог втрати Макіївка озброєння автомобіль Торецьк Генштаб окупанти росіяни

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