Карта бойових дій в Україні станом на 26 лютого 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України.

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Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 94 КАБ,1166 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками за добу українські воїни на даному напрямку знешкодили 176 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили шість танків, 19 одиниць автомобільної техніки, три бойові броньовані машини, мотоцикл та дві системи супутникового зв’язку, окрім цього значно пошкодили танк та автомобіль загарбників.

На Харківському напрямку

П’ять штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці.

На Куп’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакувавдев’ять разів, намагаючись просунутися поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно відбили шість атак в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру. Авіаудару зазнав Краматорськ.

На Торецькому напрямку

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Кримського. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожа авіація завдала ударів по Торецьку та Костянтинівці.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує українських захисників. Впродовж дня, агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили сім атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

На Курському напрямку

За добу шістнадцять бойових зіткнень відбулось. Протягом доби ворог здійснив 412 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб.