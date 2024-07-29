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Росіяни активізувалися на одному з напрямків після тривалої паузи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни активізувалися на одному з напрямків після тривалої паузи
фото ілюстративне

Противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків

Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, де російські окупанти намагалися двічі штурмувати. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків. Зокрема, з села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя», – розповів Лиховій.

За його словами, при цьому загальна кількість російського угруповання не змінилася

«У деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ з формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання у Запорізькій області змін не зазнала», – сказав Лиховій.

Він звернув увагу на те, що вчора росіяни штурмували із застосуванням двох танків і одного «Баггі». Один із танків був уражений і знищений, успіхів на Гуляйпільському напрямку росіяни не мали.

«Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, там само, на Гуляйпільському напрямку, пошкодили ще два танки невстановленого типу. Але три танки за неповні дві доби – це суттєвий показник, що привертає до себе увагу. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок активізувався», – додав Дмитро Лиховій.

Раніше повідомлялося, що російські війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Наразі там перебувають понад 90 тис. окупантів. Водночас загрози наступу на цьому напрямку немає.

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Теги: окупанти танки наступ росіяни

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