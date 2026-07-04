Генштаб розкрив, яку частину нафтопереробної галузі РФ вже виведено з ладу

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ЗСУ вивели з ладу майже 43% нафтопереробних потужностей РФ

Внаслідок ударів ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання пального

Українські Сили оборони вивели з ладу 42,74% загальної проєктної потужності нафтопереробної галузі Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, оприлюднивши актуальні дані станом на початок липня, пише «Главком».

За інформацією військових, цей показник став рекордним за час кампанії системних ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Протягом останнього місяця українські сили успішно атакували вісім нафтопереробних заводів на території РФ.

Крім того, внаслідок ударів ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів для зберігання пального. Із них 58% містили нафтопродукти, ще 42% – сиру нафту.

У Генштабі зазначають, що економічні втрати російської нафтопереробної галузі продовжують зростати. За рік – із серпня 2025 року – сукупні збитки оцінюються у 13,5 млрд доларів.

Військові також назвали основні наслідки для країни-агресора. Серед них – паливна криза, скорочення видобутку, а також постійне перенесення термінів ремонту пошкоджених об'єктів через дефіцит необхідних запчастин і технологічного обладнання, доступ до яких обмежений санкціями.

Військові наголошують, що кампанія зі знищення російської нафтопереробної інфраструктури триває та залишається одним із ключових напрямів ослаблення економічного й військового потенціалу РФ.

Зауважимо, що червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: під атаки потрапили заводи, нафтобази й термінали від Ільського НПЗ на Кубані до Нижньокамського заводу в Татарстані.

Нагадаємо, ці удари – частина ширшої стратегії, яку міністр цифрової трансформації та оборонних інновацій Михайло Федоров назвав «логістичним локдауном»: Сили оборони системно знищують не лише нафтопереробні потужності, а й логістику, склади та маршрути постачання росіян углиб їхньої території.

25 червня президент Володимир Зеленський оголосив про нову хвилю ударів дронами, покликану протягом 40 днів «примусити» Росію до переговорів. За даними СБУ, президент затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресора саме заради спонукання Кремля до завершення війни. Видання The Economist пояснювало, що цей термін має символічне значення у слов'янській традиції.