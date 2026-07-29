Масштабна пожежа на складі Wildberries у Рязані (фото, відео)

Під удар в Рязані також потрапив місцевий НПЗ

У мережі з'явилися фото та відео масштабної пожежі на логістичному комплексі Wildberries у Рязані, який, за даними російських джерел, опинився під атакою безпілотників у ніч проти 29 липня. Про це повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно густий чорний дим, який здіймається над складським комплексом, а також масштабне займання всередині будівлі. Полум'я охопило значну частину об'єкта, а стовп диму був помітний за кілька кілометрів від місця пожежі.

Пізніше російська компанія Wildberries підтвердила, що тимчасово обмежила роботу логістичного комплексу «Рязань: Тюшевська» та закликала постачальників не прибувати на склад до окремого повідомлення.

Чому цей склад важливий

Логістичний центр «Тюшевське» є одним із найбільших регіональних хабів Wildberries. Комплекс розташований в індустріальному парку «Рязанський» поблизу села Тюшево та працює з жовтня 2023 року. Його загальна площа становить близько 173 тис. кв. м.

Через цей центр щодня проходять сотні тисяч, а в масштабах мережі – мільйони замовлень. Склад забезпечує доставку товарів до центральних регіонів Росії та входить до ключової логістичної інфраструктури найбільшого російського маркетплейсу.

Як відомо, у відкритому продажу на платформі Wildberries можна знайти комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів та інше обладнання подвійного призначення.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Рязань. За повідомленнями російських джерел, під удар потрапили Рязанський нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку БпЛА та повідомив про пожежу на території одного з підприємств, однак не уточнив, який саме об'єкт був уражений.