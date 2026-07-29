Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Масштабна пожежа на складі Wildberries у Рязані (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна пожежа на складі Wildberries у Рязані (фото, відео)
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Під удар в Рязані також потрапив місцевий НПЗ

У мережі з'явилися фото та відео масштабної пожежі на логістичному комплексі Wildberries у Рязані, який, за даними російських джерел, опинився під атакою безпілотників у ніч проти 29 липня. Про це повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно густий чорний дим, який здіймається над складським комплексом, а також масштабне займання всередині будівлі. Полум'я охопило значну частину об'єкта, а стовп диму був помітний за кілька кілометрів від місця пожежі.

Масштабна пожежа на складі Wildberries у Рязані (фото, відео) фото 1

Пізніше російська компанія Wildberries підтвердила, що тимчасово обмежила роботу логістичного комплексу «Рязань: Тюшевська» та закликала постачальників не прибувати на склад до окремого повідомлення.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Чому цей склад важливий

Логістичний центр «Тюшевське» є одним із найбільших регіональних хабів Wildberries. Комплекс розташований в індустріальному парку «Рязанський» поблизу села Тюшево та працює з жовтня 2023 року. Його загальна площа становить близько 173 тис. кв. м.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Через цей центр щодня проходять сотні тисяч, а в масштабах мережі – мільйони замовлень. Склад забезпечує доставку товарів до центральних регіонів Росії та входить до ключової логістичної інфраструктури найбільшого російського маркетплейсу.

Як відомо, у відкритому продажу на платформі Wildberries можна знайти комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів та інше обладнання подвійного призначення.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Рязань. За повідомленнями російських джерел, під удар потрапили Рязанський нафтопереробний завод і логістичний центр Wildberries. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку БпЛА та повідомив про пожежу на території одного з підприємств, однак не уточнив, який саме об'єкт був уражений.

Читайте також:

Теги: пожежа Wildberries росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ЄС пропонують перейти до точкових санкцій
ЄС може відмовитися від «пакетного» підходу до санкцій проти РФ
27 липня, 11:44
Путін восени може мобілізувати до 500 тис. росіян
Зеленський назвав, скільки людей Путін планує мобілізувати восени
27 липня, 09:43
Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Після удару РФ балістикою по Києву спалахнуло декілька пожеж
26 липня, 00:56
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу виступив проти допуску Росії до міжнародних змагань
15 липня, 16:14
Кімната, в якій загинула 93-річна Лідія Семенівна
Донька загиблої мешканки Вишневого поділилася спогадами про трагедію 6 липня
10 липня, 18:28
Геннадій Хазанов підтримав анексію Крима
Відомий російський комік та путініст відхрестився від РФ
10 липня, 10:27
Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі
Кремль намагається підставити українців: генерал розкрив тактику РФ у Польщі
9 липня, 14:01
Пожежа на Бруклінському мосту
Бруклінський міст спалахнув під час святкувань Дня незалежності США: фото, відео
5 липня, 08:39
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
Попередження про масований обстріл та удар по Пензі. Головне за 1 липня 2026
1 липня, 21:22

Економіка

Масштабна пожежа на складі Wildberries у Рязані (фото, відео)
Масштабна пожежа на складі Wildberries у Рязані (фото, відео)
Сенатори США після зустрічі із Зеленським пояснили, як санкції мають змусити Путіна до миру
Сенатори США після зустрічі із Зеленським пояснили, як санкції мають змусити Путіна до миру
Атаки України паралізували зерновий експорт РФ: найбільші термінали обмежили прийом
Атаки України паралізували зерновий експорт РФ: найбільші термінали обмежили прийом
Кремль приховано друкує гроші для фінансування війни: деталі від розвідки
Кремль приховано друкує гроші для фінансування війни: деталі від розвідки
РФ знайшла спосіб наростити експорт сирої нафти – Bloomberg
РФ знайшла спосіб наростити експорт сирої нафти – Bloomberg
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
135K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
27 липня, 15:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua