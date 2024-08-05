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ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині – DeepState

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині – DeepState
Окупанти просуваються на Донеччині
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся в декількох населених пунктах на Донеччині

Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.

Крім того, за даними Deepstate, Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району.

Нагадаємо, армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру.

Як повідомлялося, окупаційна російська армія просунулася поблизу Торецька, у Нью-Йорку і Залізному в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ. 

До слова, російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

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Теги: армія Донеччина ворог

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