ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині – DeepState

Ворог просунувся в декількох населених пунктах на Донеччині

Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся в Північному, Залізному, Желанному, Сергіївці, Іванівці, біля Лисичного та Желанного на Донеччині.

Крім того, за даними Deepstate, Сили оборони України відійшли з урочища Ступки Голубовські-2 Бахмутського району.

Нагадаємо, армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру.

Як повідомлялося, окупаційна російська армія просунулася поблизу Торецька, у Нью-Йорку і Залізному в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

До слова, російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.