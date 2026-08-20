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У Борисполі під удар РФ потрапили продуктові склади та обʼєкти Червоного хреста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Борисполі під удар РФ потрапили продуктові склади та обʼєкти Червоного хреста
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки у Києві
фото: ДСНС Києва

За словами голови уряду, рятувальники продовжують гасити пожежі

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що наразі над ліквідацією наслідків нічної атаки по всій країні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 год.: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким. Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Корецький уточнив, що росіяни вдарили по продуктових складах та обʼєктах Червоного хреста у Борисполі. «Рятувальники продовжують гасити пожежі. Також вночі атакована цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія заздалегідь і тривалий час готувала масований удар по Україні. За його словами, ворог комбінував балістичні та крилаті ракети з безпілотниками, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ударів є руйнування у Києві та Київській області, на Одещині та Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйновано верхні поверхи, а також дитячу лікарню та школу. Унаслідок атаки загинули люди, є багато постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників. Основним напрямком удару стала Київська область.

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Теги: Сергій Корецький війна Київщина червоний хрест

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