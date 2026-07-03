Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року
В Україні триває 1591-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили 22 атаки противника

За минулу добу на фронті зафіксовано 273 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 3 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет та 101 авіаційного удару, під час яких скинув 299 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 168 дронів-камікадзе та здійснили 3149 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одну радіолокаційну станцію, одну артилерійську систему, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один склад матеріально-технічного забезпечення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Волохівки, Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Симинівки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 3

Ворог двічі атакував у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 4

Спроби вклинитися в українську оборону відбито. Окупанти сім разів атакували в районах населених пунктів Діброва та Лиман, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 5

Противник здійснив тридцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 6

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив сімнадцять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка та в напрямку Райського .

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 8

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де захисники зупинили 39 атак. Противник виявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького та Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кучерового Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого, Гришиного, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Тернове та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року фото 10

Окупанти 32 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у напрямку Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового та Чарівного.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1591-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадри після нічної атаки на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, РФ
Удари по логістиці та НПЗ. Що насправді стоїть за мовчанням росіян
28 червня, 17:37
Зруйноване залізничне полотно, відбувся обвал одного з прогонів
Знищення мосту через Північнокримський канал: Сили спецоперацій показали відео
23 червня, 15:26
Тихий звернувся до ЮНЕСКО
«Абсурд». МЗС розкритикувало ЮНЕСКО за реакцію на удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 20:47
Російська балістична ракета «Орєшнік»
Чому Росія атакує Україну «Цирконами» і «Орєшніками»: Генштаб назвав головну мету
14 червня, 16:35
Ормузька протока є життєво важливим судноплавним маршрутом для світової торгівлі нафтою
NYT: Через Ормузьку протоку пройшло мало нафти, не дивлячись на допомогу США
14 червня, 00:33
Росіяни засвітили у Telegram внутрішню кухню війни проти Укр
Секретні документи армії РФ потрапили у відкритий Telegram-чат
12 червня, 08:22
Окупант зауважив, що нібито була спроба завдати ракетного удару по одному з мостів, що веде з Генічеська на Арабатську стрілку
На Херсонщині окупанти перекрили проїзд із Генічеська до Арабатської стрілки
10 червня, 06:58
За словами колабораціоніста, російська ППО нібито збила понад 20 дронів, які наближалися до мосту в Чонгарі
Дрони вдарили по одному з ключових маршрутів окупантів між Херсонщиною та Кримом
9 червня, 08:40
Документ передбачає спеціальну перевірку переконань претендентів і може встановити довший термін служби, ніж у військових
Нові правила для вірян. Уряд підготував закон про альтернативну службу
6 червня, 12:20

Події в Україні

На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото)
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС, загинула людина (фото)
Росіяни атакували автозаправні станції на Сумщині, є постраждалі
Росіяни атакували автозаправні станції на Сумщині, є постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2026 року
Атака на Сумщину: серед загиблих – мати й дитина
Атака на Сумщину: серед загиблих – мати й дитина
Втрати ворога станом на 3 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 3 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Російські втрати. Сили оборони встановили рекорд у червні
Російські втрати. Сили оборони встановили рекорд у червні

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua