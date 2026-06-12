Секретні документи армії РФ потрапили у відкритий Telegram-чат

У мережу потрапили плани штурмів, ключі доступу до БПЛА та внутрішні розпорядження окупантів

Військовослужбовці російського 143-го полку протягом тривалого часу публікували у відкритому Telegram-чаті службову документацію, паролі доступу до внутрішніх систем та інші конфіденційні дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Витік даних через відкритий Telegram-чат

Через це у відкритому доступі опинилися відомості про діяльність російських підрозділів, їхні втрати та плани проведення бойових операцій.

Група в Telegram була відкритою для сторонніх користувачів і фактично перетворилася на джерело розвідувальної інформації. У чаті регулярно публікувалися посилання на наради командування через сервіс «Яндекс Телемост», а також документи штабу 5-ї армії РФ.

Серед оприлюднених матеріалів були списки особового складу, таблиці комплексів відеоспостереження, заявки на отримання боєприпасів, логіни та паролі від внутрішніх систем, а також ключі двофакторної аутентифікації для перегляду трансляцій із безпілотників.

Як зазначає видання, завдяки цим даним сторонні особи могли отримувати доступ до відеопотоків із російських БПЛА та фактично спостерігати за ситуацією на полі бою в режимі реального часу. У такому форматі чат працював близько року.

Документи розкрили проблеми в російській армії

Оприлюднені документи також містять інформацію про стан російських підрозділів. Зокрема, у серпні 2025 року штаб 5-ї армії РФ видав розпорядження, в якому йшлося про значні втрати штурмових груп.

У документах причинами проблем називали неналежне постачання та низьку ефективність роботизованих платформ. У зв’язку з цим командування вимагало оснащувати автоматизовані візки терміналами Starlink та регулярно звітувати про наявність такого обладнання.

Накази щодо дезінформації та маскування

Крім того, журналісти виявили наказ щодо створення фальшивих позицій на Времівському напрямку. Документ був датований груднем 2025 року. Згідно з ним, російські військові мали імітувати активність підрозділів, пересування техніки та роботу польових кухонь.

Для цього особовому складу наказували створювати фото- та відеоматеріали, які повинні були виглядати як прихована зйомка місцевих жителів із проукраїнською позицією. Передбачалося, що такі матеріали можуть бути сприйняті українськими спецслужбами як справжні повідомлення від цивільного населення.

У чаті знайшли матеріали психологічних операцій

Також у чаті були виявлені документи, пов’язані з проведенням радіоігор та психологічних операцій. Серед них містилися розпорядження начальника розвідки армії щодо організації розвідувальних заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Наприкінці квітня адміністратори звернули увагу на те, що до чату почали масово приєднуватися сторонні користувачі. Після того, як інформація про витік стала відомою громадськості, у російських військах розпочали внутрішні перевірки.

До слова, у Росії стрімко зростає невдоволення через жорсткі обмеження роботи інтернету, блокування популярних сервісів та примусовий перехід на нову підконтрольну державі месенджер-платформу Max.