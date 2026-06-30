Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року
В Україні триває 1588-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили п’ятнадцять атак противника

За минулу добу на фронті зафіксовано 227 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 30 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9618 дронів-камікадзе та здійснили 2835 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 35 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині ворог завдав авіаційних ударів по районах Сум, Лужків та Суходолу, по Глухову ворог застосував ракетного удару.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та три склади матеріально-технічного забезпечення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 1

Минулої доби ворог штурмував шість разів. Водночас агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили п’ятнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 3

Зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 4

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах населених пунктів Дробишеве та Лиман, а також у напрямку Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 5

Противник здійснив 23 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 6

Окупанти здійснили 22 атаки. Здійснювали спроби просувань в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, також проявляли активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 7

Українські захисники зупинили 22 атаки. Ворог виявляв активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 8

Окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у бік Подорожнього, Воздвижівки, Староукраїнки, Святопетрівки, Копанів, Привільного, Рівного, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року фото 9

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Білогір'я.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1588-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Провели спеціальну нараду щодо наших подальших дій
Зеленський провів спецнараду та анонсував Drone Deal з Євросоюзом
30 травня, 14:54
Ситуація на фронті 30 травня
Лінія фронту станом на 30 травня 2026. Зведення Генштабу
30 травня, 22:26
Увага Білого дому переключилася на Іран, а мирні переговори щодо України фактично зайшли у глухий кут
NYT: Трамп втомився від України і більше не згадує про неї публічно
2 червня, 00:50
Уражено пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області
Атака на нафтову інфраструктуру в Ленінградській області: подробиці від Генштабу
6 червня, 15:45
Генерал наголосив, що пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів
Сирський повідомив, скільки окупантів зосереджено на південних напрямках фронту
6 червня, 16:26
План про використання іранських грошей виник після того, як Тегеран знову атакував країни Перської затоки
CNN: США планують дозволити використання іранських активів для відновлення країн Перської затоки
7 червня, 02:43

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026 року
На Волині від удару блискавки постраждали люди, серед них є діти
На Волині від удару блискавки постраждали люди, серед них є діти
Втрати ворога станом на 30 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 30 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 30 червня 2026
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували безпілотники
Окуповані Донецьк та Макіївку атакували безпілотники

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua