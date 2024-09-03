«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві

Головком наголосив, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на трагедію у Полтаві і зазначив, що «військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події».

«Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети «Іскандер». На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими…» - заявив Сирський.

Головком також наголосив, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.

«Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані», - резюмував Сирський.



Нагадаємо, за даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.

Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.