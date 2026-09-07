Кремль назвав «домовленості» зі США, які залишаться в основі мирних переговорів

Пєсков визнав, що наразі складно оцінити, наскільки ці умови можуть бути застосовані

Москва заявила, що окремі елементи домовленостей Путіна і Трампа залишатимуться на порядку денному

Окремі елементи домовленостей, яких президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін досягли під час зустрічі в Анкориджі, залишатимуться в основі майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час інтерв'ю російським ЗМІ, пише «Главком».

За його словами, під час саміту в американському штаті Аляска сторони досягли певних «розумінь». Водночас Пєсков визнав, що наразі складно оцінити, наскільки вони можуть бути застосовані з огляду на позиції України та США. «Якісь елементи цих розумінь, як мінімум, завжди фігуруватимуть у порядку денному», – заявив представник Кремля.

Зазначимо, що зустріч Трампа і Путіна відбулася 15 серпня 2025 року. За її підсумками президенти не уклали остаточної угоди про припинення війни. Трамп заявив, що сторони досягли прогресу з низки питань, але «угоди» в цілому не було.

Одним із ключових питань стали території. Після зустрічі європейські посадовці повідомляли, що Путін наполягав на передачі Росії всієї Донецької та Луганської областей. Водночас Москва нібито була готова обговорювати замороження лінії фронту на частинах територій Запорізької та Херсонської областей.

Іншим важливим пунктом були гарантії безпеки для України. Після саміту спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін погодився в принципі на можливість американських та європейських гарантій безпеки для України, схожих на механізм статті 5 НАТО. Конкретний механізм таких гарантій на той момент залишався невизначеним.

Також сторони обговорювали формат подальших переговорів. Трамп після зустрічі заявив про бажання перейти до тристороннього формату за участю України, США та Росії. При цьому питання припинення вогню залишалося невирішеним: американський президент після саміту змістив акцент із негайного перемир'я на укладення ширшої мирної угоди.

Варто нагадати, що під час візиту Віткоффа і Кушнера до Києва відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Також сторони обговорили можливість нових переговорних форматів. Зеленський заявив, що Україна, США та європейські партнери домовилися про наступну зустріч, однак її місце поки не визначене. Американські представники, своєю чергою, висловили сподівання на відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.