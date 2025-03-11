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РФ атакували десятки дронів: багато руйнувань, пошкоджено залізницю (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ атакували десятки дронів: багато руйнувань, пошкоджено залізницю (фото, відео)
Наслідки нічної атаки дронів на РФ
фото з соцмереж

В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запроваджено план «Килим»

У ніч проти 11 березня невідомі дрони масовано атакували Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Атака почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запровадили план «Килим».

Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва. Потяги тимчасово не курсують.

Згідно з повідомленнями, російське ППО та РЕБи збивали дрони прямо над багатоповерхівками та приватними будинками. А у Москві росіяни взагалі приземлил дрон на верхні поверхи багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило вікна.

У Домодєдово після атаки дронів стався вибух на парковці.

Нагадаємо, триває 1112-й день повномасштабної війни. Цієї ночі окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. 

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Теги: дрон війна окупанти росія

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