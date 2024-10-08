Україна має шанси швидше вступити в НАТО, ніж в ЄС – Корнієнко

Україна може вступити в НАТО раніше, ніж здається

Представники уряду України вважають, що держава впевнено рухається до вступу в НАТО

З огляду на динаміку переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, вірогідно, що Україна спочатку стане повноправним членом НАТО, а згодом приєднається до ЄС. Про це в Брюсселі під час «геополітичного діалогу», організованого Центром європейської політики, заявив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, як повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не хотів би бути провісником, але, на мою думку, ми станемо членами НАТО раніше, ніж Євросоюзу. Це пов'язано з певними традиціями розширення ЄС», – зазначив політик.

Він також розповів, що прибув до Брюсселя у складі державної делегації для обговорення продовження скринінгу українського законодавства на відповідність європейським правовим нормам. Це є найважливішою практичною умовою для членства будь-якої країни в ЄС. При цьому Україна усвідомлює, що процес розширення базується на досягненнях кожної країни-кандидата, і готова наполегливо працювати, щоб пройти цей шлях до членства в Євросоюзі.

«Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці – це дуже тривалий час», – зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, Європейська рада під час саміту 14-15 грудня 2023 року прийняла історичне рішення розпочати переговори з Україною про входження до ЄС. У червні поточного року в Люксембурзі відбулася перша міжурядова конференція між Україною і ЄС з цього питання.

Нагадаємо, авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо обіцяє не допустити членства України у НАТО.

Пізніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в черговий раз виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що, поки він займає посаду голови уряду, не погодиться на це рішення.