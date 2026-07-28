«Путін вимагав капітуляції». Колишня президентка Литви пригадала першу зустріч із диктатором

Даля Грибаускайте заявила, що Кремль вимагав покірності від Литви, розповіла про тиск на Януковича та пояснила, чому між Росією і Європою може постати «залізна стіна»

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявила, що під час першої зустрічі Володимир Путін фактично вимагав від її країни капітуляції та повної покори Кремлю. Також вона розповіла про тиск Росії на Віктора Януковича, роль Ангели Меркель у спробах запобігти війні та пояснила, чому вважає «залізну стіну» між Європою та РФ найкращим сценарієм, якщо Росія не зміниться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TVP World.

Перші контакти з Путіним та енергетична незалежність

В інтерв'ю Грибаускайте пригадала свою першу зустріч із президентом Росії, під час якої сторони обговорювали імпорт російського газу. За її словами, дуже швидко стало зрозуміло, що Москва намагалася використати переговори для політичного тиску.

🇱🇹 Президентка Литви у 2009-2019 Даля Грибаускайте розповіла, як уперше зустріла путіна у Гельсінкі в 2010 році і як Москва вимагала повного послуху і капітуляції Литви у питанні ціни на газ



💬 Після тієї зустрічі я зрозуміла, що Литві необхідно позбутися енергетичної залежності… pic.twitter.com/E8263WdZJt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2026

«Було ясно, що йшлося про покірність. Про капітуляцію. Він зачитав мені список того, що, на його думку, мала зробити Литва. Було очевидно, що з сусідніми країнами все будувалося так: або стаєш на коліна, або стаєш ворогом. Проміжних варіантів немає», – розповіла експрезидентка.

За її словами, після цього Литва стала першою країною Європейського Союзу, яка повністю відмовилася від імпорту російського газу, забезпечивши власну енергетичну незалежність.

Спогади про Вільнюський саміт

Грибаускайте також пригадала події Вільнюського саміту 2013 року, коли тодішній президент України Віктор Янукович в останній момент відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Вона стверджує, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель навіть погодилася знайти додаткові мільярди євро в бюджеті ЄС, щоб компенсувати Україні можливі наслідки російських санкцій. Однак Янукович усе одно відмовився від підписання документа.

«Було очевидно, що він був наляканий і перебував під особистим тиском, аж до фізичних погроз», – сказала Грибаускайте.

Оцінюючи політику Ангели Меркель щодо Росії, експрезидентка Литви зазначила, що головною метою німецької канцлерки було не допустити війни. За її словами, Меркель усвідомлювала, ким є Путін, однак була готова продовжувати переговори навіть попри особисті приниження, якщо це давало шанс уникнути збройного конфлікту.

Про війну, Росію та майбутнє Європи

Коментуючи повномасштабне вторгнення Росії, Грибаускайте заявила, що її найбільше здивувала «дурість Росії». На її думку, Кремль не лише не досяг своїх цілей, а й назавжди зробив українців своїми ворогами та лише зміцнив українську національну ідентичність.

Окремо вона розкритикувала реакцію західних держав, заявивши, що після початку великої війни Захід продемонстрував надто багато страху та дефіцит політичного лідерства.

Наприкінці інтерв'ю Грибаускайте побажала росіянам жити у демократичній державі, яка поважає права людини. Водночас вона наголосила, що якщо Росія не зміниться, то для безпеки Європи буде краще, якщо між нею та РФ постане «залізна стіна».

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін опинився у найвразливішому становищі від початку повномасштабної війни проти України. Такого висновку дійшли автори британського видання The Independent, які пов'язують це з українськими ударами по стратегічній інфраструктурі Росії та дедалі більшими проблемами всередині країни.