Дрони атакували ще 13 російських суден
Менш ніж за два тижні Сили безпілотних систем уразили 172 судна
Українські дрони уразили ще 13 російських суден в межах операції «МоЛоЧКа», головна мета якої – зірвати нафтову логістику Росії в Азовському та Чорному морях. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).
Зокрема, уражено такі судна:
- вісім суховантажів;
- танкер;
- танкер-газовоз;
- буксир;
- два плавучі крани.
Зазначається, що загалом від початку операції, яка триває з 6 липня, Сили безпілотних систем уразили 172 судна. Із них:
- 118 – в Азовському морі;
- 54 – у Чорному морі.
Бровді зауважив, що головною метою операції є припинення перевезень нафти, палива та інших вантажів, які Росія здійснює в обхід міжнародних санкцій. Водночас він підкреслив, що українські військові не прагнуть спричинити екологічну катастрофу.
«Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Немає мети плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн», – наголосив Бровді.
За його словами, операція триватиме й надалі.
Нагадаємо, у ніч на 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден «тіньового флоту» РФ в Азовському морі – сім танкерів, п'ять суховантажів, пором і два буксири. З 6 до 13 липня було завдано 105 результативних ударів по російських плавзасобах.
Раніше «Главком» також публікував супутникові знімки уражених танкерів в Азовському морі, а до цього дрони СБС за одну ніч уразили ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.
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