Дрони атакували ще 13 російських суден

Менш ніж за два тижні Сили безпілотних систем уразили 172 судна

Українські дрони уразили ще 13 російських суден в межах операції «МоЛоЧКа», головна мета якої – зірвати нафтову логістику Росії в Азовському та Чорному морях. Як інформує «Главком», про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Зокрема, уражено такі судна:

вісім суховантажів;

танкер;

танкер-газовоз;

буксир;

два плавучі крани.

Зазначається, що загалом від початку операції, яка триває з 6 липня, Сили безпілотних систем уразили 172 судна. Із них:

118 – в Азовському морі;

54 – у Чорному морі.

Бровді зауважив, що головною метою операції є припинення перевезень нафти, палива та інших вантажів, які Росія здійснює в обхід міжнародних санкцій. Водночас він підкреслив, що українські військові не прагнуть спричинити екологічну катастрофу.

«Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Немає мети плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн», – наголосив Бровді.

За його словами, операція триватиме й надалі.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден «тіньового флоту» РФ в Азовському морі – сім танкерів, п'ять суховантажів, пором і два буксири. З 6 до 13 липня було завдано 105 результативних ударів по російських плавзасобах.

Раніше «Главком» також публікував супутникові знімки уражених танкерів в Азовському морі, а до цього дрони СБС за одну ніч уразили ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.