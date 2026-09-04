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Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року
Триває 1654-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Богуславки

За минулу добу на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 100 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 334 дрони-камікадзе та здійснили 3048 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та один командно-спостережний пункт.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Писарівка, Бачівськ, Уланове та Суходіл. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Есмань, Садки та Іволжанське.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямка

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм у напрямку Бачівська.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопані, Лимана, Стариці та Вільчі, а також у напрямках Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 3

Ворог один раз атакував у напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Греківки, Копанок, Новоєгорівки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив десять штурмових дій у районах Калеників та Озерного, а також у напрямку Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 6

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля та Райського, а також у напрямках Новогригорівки, Новопавлівки та Павлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 8

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Світлого, Вільного, Софіївки, Торецького, Приюту, Шевченка, Добропілля, Новогришиного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 10

Окупанти сім разів атакували у напрямку Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Оріхова та Приморського.

Нагадаємо, триває 1654-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2026 року

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