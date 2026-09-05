Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року
Триває 1655-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку – 40 за добу

За минулу добу на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 816 дронів-камикадзе та здійснили 2723 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 22 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, чотири гармати та позиції артилерії, один пункт управління БпЛА, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт окупантів.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Сопич, Баранівка, Нескучне, Кореньок, Потапівка, Могриця, Кучерівка, Іскрисківщина, Рогізне, Гірки, Бачівськ, Волфине.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано три штурмові дії противника. Агресор здійснив 168 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 13 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у бік населених пунктів Лошакове, Охрімівка, Чугунівка, Зарубинка, Ізбицьке, Лиман та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку

Ворог намагався покращити свої позиції 11 разів проводячи штурмові дії у бік населених пунктів Радьківка, Ківшарівка, Довгеньке, Курилівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. За уточненою інформацією, окупанти дев’ять разів атакували в бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року фото 1
карта: ISW

Противник здійснив шість штурмових дій поблизу Озерного, Рай-Олександрівки та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Никонорівки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Нового Шахового та у бік населених пунктів Павлівка, Вільне, Степанівка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне й Молодецьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року фото 2
карта: ISW

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки окупантів в районі Новогеоргіївки та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в напрямках населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Копані, Верхня Терса, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року фото 3
карта: ISW

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в районах Малої Токмачки, Степногірська та Щербаків.

Нагадаємо, триває 1655-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Генштаб військові фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ввезення квадроциклів для потреб Сил безпеки та оборони звільняється від ПДВ, акцизу та мита
Рада ухвалила пільги на імпорт товарів для Сил оборони
Вчора, 03:04
Логістичний центр російського маркетплейса Ozon після атаки безпілотників
Ozon продав військових товарів на 25 млрд рублів за рік
29 серпня, 06:37
Федеральним відомствам доручили готуватися до зменшення чисельності працівників на 15% та відкласти необов’язкові витрати
Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg
27 серпня, 22:10
Дрон із бойовою частиною до 12 кг може становити небезпеку для цивільної інфраструктури
Окупанти показали новий дрон, який може «зруйнувати цілу будівлю»
26 серпня, 18:16
Рубіо розповів союзникам новий план США проти Ірану
Рубіо розповів союзникам новий план США проти Ірану
26 серпня, 06:09
Тренувальна база зазнала значних пошкоджень
Росіяни вдарили по базі «Чорноморця», де мали відбутися матчі Кубка України
22 серпня, 12:12
Поїздка Путіна на Курили показала головну проблему майбутнього миру
У Кремля з'явиться стимул зупинити війну лише за однієї умови
15 серпня, 18:38
Погрози РФ щодо зими обернулися хвилею дотепних відповідей
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами
14 серпня, 18:12
Російський Геленджик після успішного українського удару
«Дістали таки». Мадяр похвалився результатами «полювання» на російські цілі
9 серпня, 10:33

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 вересня 2026 року
Удар Росії по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі
Удар Росії по підприємству на Дніпропетровщині: є загиблі
Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 5 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 5 вересня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
101K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua